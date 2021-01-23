وجه بوضع إشارة مرور أمام المستشفى الميري يا محافظ الإسكندرية

نعاني نحن سكان منطقة فيكتوريا بأول المنتزه بمحافظة الإسكندرية من عدم وجود نفق مشاة، أو إشارة مرور أمام جراج حديقة الخالدين بشارع الجيش على كورنيش البحر، ما يعرض كبار السن والأطفال لمخاطر عبور الطريق، وخاصة أن المستشفى الجامعي الميري تقع في تلك المنطقة، ويتردد عليها عدد كبير من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وسبق أن تقدمنا بعدد من الشكاوى إلى محافظة الإسكندرية نناشدهم بوضع إشارة مرور في الشارع، ولكن لم يتم شيء، نناشد السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التدخل من أجل تلبية مطلبنا، رحمة بأهالي المنطقة والمرضى المترددين على المستشفى الميري.

عن الأهالي

إسلام يوسف عبدالفصيح