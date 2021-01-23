غدا.. رئيس البرلمان العربي يتوجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى جيبوتي

يتوجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى لزيارة جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري 2021، تلبيةً لدعوة محمد علي حمد رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي.

وجيبوتي تعد أول دولة عربية يزورها بعد انتخاب العسومي رئيساً للبرلمان العربي، حرصاً على دعمها وحشد الدعم العربي اللازم لمساندتها في كل المجالات وعلى جميع المستويات.

ومن المقرر أنَّ يلتقي رئيس البرلمان العربي مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي ودولة رئيس الوزراء عبدالقادر كاميل وعددٍ من الوزراء، وسيُلقي كلمة أمام مجلس النواب يلقي فيها الضوء على الوضع العربي الراهن وآليات البرلمان العربي في التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجه العالم العربي.

كما يتضمن برنامج الزيارة، لقاء العسومي مع السفراء العرب لدى جيبوتي، وذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي يمر بها العالم العربي في المرحلة الراهنة.

كما سيزور رئيس البرلمان العربي أيضاً مخيمات اللاجئين للاطلاع على أحوالهم وتأكّيد دعم البرلمان العربي لهم ومساندتهم.

ويتضمن البرنامج، كذلك زيارة بعض المعالم التي تعكس النهضة التنموية في جمهورية جيبوتي، ومنها المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية، وميناء جيبوتي.

ويضم وفد البرلمان العربي المصاحب لـ العسومي، اللجنة المعنية بوضع «آلية إطلاق وثيقة تطوير التعليم التي أعدها البرلمان العربي»، وذلك للاضطلاع على واقع التعليم في جيبوتي ولقاء المسؤولين المعنيين للوقوف على مشكلات التعليم، والعمل على حشد الدعم العربي اللازم للمساهمة في حل هذه المشكلات.