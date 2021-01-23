التحقيق مع موظفة بالسجل المدني ورجلان لتزويرهم خطابات إقامة في الغردقة

تباشر نيابة الغردقة، اليوم، التحقيقات في واقعة تزوير خطابات محل إقامة بالسجل المدني، بتهمة التزوير في خطابات الإقامة الصادرة من الأجهزة الأمنية، باستخدام أختام مقلدة منسوبة لأجهزة الأمن المختصة، وبيعها لطالبي تغيير محل الإقامة لمدينة الغردقة.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من اللواء خالد عبدالهادي، مدير مباحث البحر الأحمر، يفيد تمكن مباحث الأحوال المدنية من إلقاء القبض على المتهمة «ح. ع»، وتعمل أمينة السجل المدني بقسم ثان الغردقة، وسائق تاكسي، وعاطل، بتهمة التزوير في خطابات الإقامة الصادرة من الأجهزة الأمنية بمباحث مديرية أمن البحر الأحمر، باستخدام أختام مقلدة ومزورة لهذه الجهات.

وأفادت التحقيقات، إصدار المتهمة «ح. ع»، خطابات مزورة وبيعها للمواطنين الراغبين في استخراج بطاقات رقم قومي مدون بها الإقامة بمدينة الغردقة، بالاشتراك مع سائق وعاطل، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 إلى 3 آلاف جنيه للخطاب الواحد.

وأسفرت التحريات أن خطابات الإقامة المرفقة باستمارة استخراج بطاقات الرقم القومي، تبين أنها خطابات مزورة، موقع عليها من أمينة السجل المدني، وعددها يتراواح ما بين 100 إلى 200 خطاب.

وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على «ح. ع»، المتهمة الرئيسية، وأحد المتهمين، وتبين هروب المتهم الثالث إلى بلدته في َمحافظة قنا، وبالتنسيق مع مديرية الأمن عناك قبض عليه، وحرزت المضبوطات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أنه تم تعيين اللواء سليمان شتا، نائب مدير أمن القاهرة، حكمدارية مديرية أمن القاهرة، مديرا لأمن البحر الأحمر، منتصف يناير الجاري، خلفا للواء محمود أبو عمرة، الذي عين مديرا لأمن الإسكندرية.

وشغل «شتا» منصب نائب مدير أمن القاهرة، ومدير الإدارة العامة لقطاع شرق، ومأمور قسم شرطة النزهة، ثم مساعد مدير الأمن لقطاع شرق القاهرة، وبعدها أصبح مساعد مدير أمن القاهرة للأمن العام.

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