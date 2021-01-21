وفد أوكراني يزور الغردقة للترويج للسياحة في مصر (صور)

زار مدونون أوكرانيون، مدينة الغردقة، خلال اليومين الماضيين، بدعوة من وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، للقيام بزيارة تعريفية للمقاصد السياحية المصرية، خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، ويتمتع هؤلاء المؤثرين بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان لها، اليوم، إن الوفد الأوكراني أعربوا عن استمتاعهم بالطبيعة الخلابة والجو الدافئ والشمس المشرقة التي تتمتع بها شواطئ المدينة، خلال زيارتهم لمدينة الغردقة، وقاموا برحلة بحرية استمتعوا خلالها بممارسة رياضة السنوركلينج ومعايشة الحياة البحرية للبحر الأحمر، ومشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة والأسماك الملونة الزاهية والنادرة.

وزار الأوكران متحف الغردقة، وأعربوا خلال زيارته عن إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف الرائعة والفريدة، وسعادتهم بمشاهدة بعض كنوز الملك توت عنخ آمون والتي تُعرض بشكل استثنائي لأول مرة بالمتحف.

وأكدوا في نهاية زيارتهم للمدينة على أنها كانت زيارة فريدة من نوعها، حيث استطاعوا الاستمتاع بجمال الشواطئ المصرية والحياة البحرية النادرة، وتعرفوا علي الحضارة المصرية العريقة في مصر، التي استطاعت أن تجمع نوعين من السياحة في مقصد واحد.

وسجلوا زيارتهم لمدينة الغردقة، حيث التقطوا العديد من الصور في كل مكان زاروه واستمتعوا به وقاموا بنشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المدونون إلى أنهم سيتوجهون إلى مدينة الأقصر ضمن رحلات اليوم الواحد لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها، في إطار الزيارة التعريفية سيتضمن برنامج الزيارة أهم المقاصد السياحية في كل من القاهرة والجيزة.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تتبنى سياسة جديدة للدمج بين السياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الثقافية، والتي تتيح للسائحين الفرصة للاستمتاع بالشواطئ المصرية الخلابة، بالإضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية العريقة.