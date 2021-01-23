رئيس الوزراء: أنفقنا 220 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية تعمل عبر محورين مهمين في مجال النقل، وهما تطوير القائم وهو ما يتمّ لنحو 9570 كم من شبكة السكك الحديدية الحالية، إذ يجرى تنفيذ أعمال الازدواج والميكنة ونظم الإشارات وإضافة أسطول جديد من الجرارات والقطارات.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد: «بنتكلم عن أكثر من 220 مليار جنيه تنفق لتطوير هذا القطاع، وخلال العامين المقبلين ستكون منظومة السكك الحديدية محترمة».

وتابع أنَّ الدولة المصرية تعمل أيضًا على تطوير وسائل النقل الداخلية مثل ترام الإسكندرية، كما تدخل منظومة جديدة للأتوبيسات الجماعية الجديدة التي تعمل بالغاز أو الكهرباء لتحديث كل أسطول النقل الداخلي.

واستكمل مدبولي: «هناك احتياجات لشبكة جديدة لكي تتواءم مع التوسعات العمرانية الجديدة مع التوسعات العمرانية، لذلك فإننا دخلنا مجال النظم الكهربائية على مستوى النقل، ولدينا مشروعين كبيرين في القاهرة الكبرى، وهما القطار الكهربائي والمونوريل الذي يربط المدن الداخلية بإقليم القاهرة الكبرى».