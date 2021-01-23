صور.. تغييرات بايدن في ديكور المكتب البيضاوي: لوحات لرموز أمريكية

‏أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تغييرات واسعة في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض،الذي يدير من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية.

ويسمح لكل رئيس أن يختار شكلا لديكورات المكتب الرسمي، بعد توليه الحكم مباشرة، حيث أزال بايدن أعلام الخاصة بالجيش الأمريكي ووضع صوراً عائلية.

ملأ الرئيس الأمريكي المكتب البيضاوي باللوحات والتماثيل النصفية لعدد من الرموز والقادة المؤثرين في التاريخ الأمريكي.

كذلك تم وضع مجموعة من صخور القمر بهدف التأكيد على اهتمام بايدن بالعلوم.

ونشرت شبكة سي أن أن الأمريكية صورة لبايدن بعد جلوسه على المكتب وهو يوقع عدداً من القرارات التنفيذية وبجانبه فنجان من القهوة.

وكان الرئيس دونالد ترمب دائماً يشرب مشروبات الكولا الغازية ونادراً ما تم تصويره مع فنجان شاي أو قهوة. بجانبه.

وهذه أهم لمساته في المكتب البيضاوي.

- وضع تمثالين أحدهما للناشطة الشهيرة بالحقوق المدنية روزا باركس والآخر للرئيس الأمريكي السابق أبراهام لنكولن.

- علبة أقلام تحمل الختم الرئاسي وتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

- استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن مكتب «ريزولوت» الذي كان قد استخدمه 7 رؤساء كمكتب تنفيذي في المكتب البيضاوي.

‏- تمثال للناشط العمالي الأمريكي المكسيكي سيزار تشافيز إلى جانب صور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

- عينة قمرية من مهمة أبولو 17 الفضائية وأعمال الرئيس الراحل جورج واشنطن والكاتب ناثانيال هوثورن.

- تمثال للرئيس الأمريكي هاري ترومان وصورة لبنجامين فرانكلين وعينة من القمر.

‏- صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن مرحباً بالبابا فرنسيس و مجموعة من صور لبايدن مع عائلته في المكتب البيضاوي

- الختم الرئاسي يزين مقبض باب المكتب البيضاوي.

- تمثال للسيدة الأولى السابقة إليانور روزفلت محاطا بأعمال زوجها الرئيس الراحل ثيودور روزفلت.

- تم وضع تمثال نصفي للقس مارتن لوثر كينغ جونيور والسياسي الأمريكي الشهير روبرت كيندي بالقرب من مدفأة موجودة في المكتب، في إشارة واضحة إلى جهودهم في حركة الحقوق المدنية.