بعد الموافقة على تعيينها.. تعرف على وزيرة الخزانة في إدارة بايدن

وافقت اللجنة المالية بمجلس «الشيوخ» الأمريكي، أمس الجمعة، على ترشيح جانيت يلين «74 عاما»، في منصب وزير الخزانة، لتصبح أول امرأة تشغل المنصب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أعلن في أواخر نوفمبر من العام الماضي 2020، اسم رئيسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة جانيت يلين، كمرشحة لتولي منصب وزير الخزانة.

وقالت «يلين»، إن بلادها تواجه تحديات كبيرة كدولة في الوقت الحالي، موضحة أنه للتعافي، يجب على البلاد استعادة «الحلم الأمريكي»، موضحة أنها كوزيرة الخزانة، ستعمل كل يوم من أجل إعادة بناء هذا الحلم للجميع.

ونرصد أهم المعلومات عن «جانيت يلين»:

-ولدت في 13 أغسطس 1946 لعائلة يهودية بولندية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

- حاصلة على درجة البكالوريوس بتخصص الاقتصاد من جامعة براون «إحدى أعرق الجامعات الأمريكية» وتقع في ولاية «رود آيلاند».

- حاصلة على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل «جامعة خاصة تقع في كنتيكت».

-شغلت منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

-ترأست لجنة السياسات الاقتصادية لمنظمة «التعاون والتنمية الاقتصادية» من 1997 حتى 1999.

-ترأست البنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو من 2004 حتى 2010.

- شغلت منصب نائبة لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي «البنك المركزي» من 2010 إلى 2014.

- تولت رئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي بين 2014 و2018.

-أثناء رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، عرفت جانيت يلين بالاهتمام بتأثير سياسات البنك الأمريكي على العمال وتكاليف عدم المساواة المتزايدة في الولايات المتحدة.

-ينسب إليها الفضل في المساعدة على إدارة عملية الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي بدأت في 2007 وما تبعها من ركود، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».