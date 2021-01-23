مدبولي: أكثر من 500 مليار جنيه حجم استثمارات الدولة في قطاع الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ حجم استثمارات الدولة المصرية في قطاع الكهرباء تجاوز 500 مليار جنيه، مبينًا أنَّه أصبح لدى الدولة المصرية فائضًا من الكهرباء، وقدرة على تصديرها للدول المحيطة، إذ يجرى التنسيق مع هذه الدول لكي تكون مصر مصدرًا لتصدير الطاقة الكهربائية.

مدبولي: السيسي وجه بإنشاء جامعة حكومية في كل محافظة.. وهو ما تحقق

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، أما بالنسبة إلى مجال التعليم العالي، فقد وجه الرئيس السيسي، بأن يكون لدى مصر جامعة حكومية في كل محافظة، وهو ما تحقق، إذ ستدخل آخر جامعة في محافظة البحر الأحمر الخدمة، ولكن جنبًا إلى جنب مع ذلك، كان التوجيه بإنشاء شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية التي تعتمد على التقنيات والعلوم الحديثة.

وتابع رئيس الوزراء، أنَّ الدولة المصرية تنشئ 25 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وجديدة تبلغ تكلفتها نحو 150 مليار جنيه، إذ دخلت بعض هذه الجامعات الخدمة هذا العام مثل الجلالة والملك سلمان والعلمين.