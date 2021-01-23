قطع جزئي لشارع البحر الأعظم بالجيزة لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء قطعا جزئيا لشارع البحر الأعظم، أمام عمارات البراميلجي، بالاتجاه القادم من ميدان المنيب إلى الآخر الجيزة، لمدة 3 أيام، بدءا من أمس الجمعة، حتى غدا الأحد، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا، حتى 5 صباحا، لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط انحدار الصرف الصحي بمطلع الطريق الدائري من الشارع المذكور في المنطقة.

وأشارت المحافظة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، وضعت بالتنسيق مع الشركة المنفذة، اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنيين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لتيسير الحركة.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الشركة المنفذة للأعمال، بسرعة الانتهاء من الأعمال، وفقا للمواعيد المعلنة، لعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.