دعم منظومة النظافة في الجيزة بمعدات بـ45 مليون جنيه

أعلن اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، دعم منظومة النظافة بـ45 مليون جنيه، لتوفير احتياجاتها من معدات جديدة لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك عدد من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إلى جانب تنفيذ «عمرات» لمعدات متوقفه عن العمل للاستفادة منها وتشغيلها مجدداً.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال معاينة المعدات الجديدة التي تم دعم منظومة النظافه بها، والبالغ تكلفتها 18.5 مليون جنيه، وذلك للوقوف على خطط نشرها بالمناطق، وخطوط سير العمل لها بما يحقق الاستفادة القصوى منها.

وكلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة، بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة، حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمراراً لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأوضح المحافظ، رصد 26 مليون جنيه لإصلاح وتنفيذ العمرات لحوالى 40 معدة نظافة متنوعة الأحجام والاستخدامات خلال العام المالي الجاري، نظراً لحاجة المحافظة لتدعيم منظومة النظافة بتلك المعدات فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، موجهًا بضرورة الاستفاده القصوى من كل الإمكانيات المتاحة، والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية كي لا تتهالك.

وأكد المحافظ لعمال الورش بتحفيزهم مادياً حال الجد والاجتهاد، فى العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءه المعدات التى تعمل حالياً .