السيسي يتحدث عن رفض عرض إنشاء «السكة الحديد»: مش هعمله بالتمن دا يا كامل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّه لا يوجد أي إجراء مالي يتمّ اتخاذه إلا وهناك لجنة عليا من مجلس الوزراء تناقشه، مشددًا على أنَّ هذه اللجنة تناقش كل قرض يتمّ أخذه، «مفيش حاجة بتتعمل كدة، ثم بعد الكلام ده كله فيه برلمان يراقبنا، يشوف احنا بنعمل إيه، والكلام ده يساوي إيه في معدلات الإنتاج المحلي، لا يمكن تجاوز ذلك».

الرئيس: «لا يتمّ أي إجراء مالي دون لجنة عليا من مجلس الوزراء.. مفيش حاجة بتتعمل كدا»

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي: «لو أنا ألاقي فرصة كويسة ليه مستفدش منها، طب هقول حاجة عن مشروع السكة الحديد الخاص بـ(السخنة – الإسكندرية - العلمين)، مش هقول أسماء، بس اللي اتقدموا لتنفيذه ناس قالت هناخد 19.5 مليار دولار، وناس قالت 10 مليارات دولار فقط».

السيسي عن مشروع السكة الحديد «السخنة – الإسكندرية - العلمين»: شركات طلبت 19.5 مليار دولار وأخرى 10 مليارات

وتابع الرئيس: «جه وزير النقل قالي يا فندم فيه تحالفين هيعملوا المشروع ودي مناقصات وعارضين الأرقام دي، قولتله لا يا كامل، لا تقبل، مش هعملوا بالثمن ده، أنا مقولتش مش هعمله خالص، قولتله هعمله بس بالثمن ده، قولتله ندفع فيه الرقم الفلاني، واللي قولناه بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا حققه، الرقم ده عشان 450 كيلو بس، سكة بقى حديثة وميكنه حديثة جدًا وعربيات كهرباء حديثة جدا نقلة ثانية في مجال النقل».