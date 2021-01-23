القبض على مسجل أنهى حياة ابنة زوجته أثناء تعاطيه الحشيش

كشف تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، غموض مقتل طفلة عمرها 3 سنوات في منطقة أكتوبر بالجيزة، حيث تبين أن زوج والدة الطفلة ارتكب الجريمة بعد أن قامت بشرب كمية من مادة مخدرة كان يتعاطى إياها، حيث انهال عليها ضربا حتى الموت.

وتبين أن المتهم عامل ومسجل خطر وارتكب جريمته وهو شبه فاقد للوعي حتى سقطت الطفلة جثة هامدة فقام بحملها إلى منزل أسرته وأبلغ والدتها أنها فقدت الوعي لكن بعد نقلها للمستشفى تبين أنها متوفية قبل نقلها للمستشفى بساعتين على الأقل.

زوج والدة المتهمة ارتكب الجريمة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم ثان أكتوبر أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طفلة عمرها 3 سنوات وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجني عليها عامل (36 عاما) له معلومات جنائية ومسجل خطر.

المجنى عليها شربت زجاجة دواء مخدر

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وأعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر بقيامه باصطحاب المجني عليها إلى شقة كائنة بدائرة القسم وقام بتعاطي كمية من عقار مخدر وفوجئ عقب ذلك بقيام المجني عليها بشرب باقي زجاجة الدواء فقام بالتعدي عليها بالضرب محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها واستعان بصديق له سائق توك توك (تم ضبطه) في نقل جثة المجني عليها إلى منزل أهليته وأخبرهم بأن المجني عليها فقدت الوعي.

تمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق في الواقعة وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإجراء تحليل مخدرات له، كما أمرت بتشريح جثمان الطفلة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك.