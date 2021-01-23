السيسي: من حق المصريين كل حاجتهم تكون مطابقة للمواصفات العالمية

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على صور جرى عرضها لمعدات وآليات مراكز التجميع الخاصة بالألبان قبل تطويرها، قائلا: «مش هقدر أقول إنه كل مراكز التجميع كانت بالشكل ده، ولكن الأغلب كانت محتاجة تطوير، الـ800 مركز عاوزين نخلي الألبان بتاعتهم مطابقة للمواصفات العالمية لأنه من حقنا كمصريين أن تكون كل حاجتنا مطابقة للمواصفات».

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه: «كان كلامنا لـ800 مركز قولنا هندفع الـ50 ألف جنيه تكلفة الشهادة، من أجل الدخول للعالمية، علشان تدي المواطن المصري لبن جيد جدا، ومراكز تجميع الألبان ممكن أصحابهم يقولو إنهم شغالين وبنكسب كويس، والفرق بين كيلو اللبن بالنظام القديم يفرق عنه النظام الجديد نحو جنيه ونصف».

وتابع الرئيس: «بقول الكلام ده علشان من حق المصريين ياخدوا منتج جيد، سواء لبن مباشر أو أجبان وغيرها من منتجات الألبان».