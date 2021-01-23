وزير الزراعة: سنحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم بنسبة 65% في 2025

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّه بناء على المشروعات التي تبنتها الدولة في مجال الإنتاج الحيواني بكل محاوره قد زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 44% في عام 2014 إلى 57% في عام 2020 ومن المستهدف أن تصل إلى أكثر من 65% في عام 2025.

وأضاف القصير، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد: «بالنسبة إلى مشروع دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، فقد سبق العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف هذه المراكز بوضعها الحالي، وبناءً عليه فإنه وجه بالبدء الفوري في حصرها».

وفي وقت سابق، أكّد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أنَّ رئيس الجمهورية مهتم بالأمن الغذائي وصحة المواطن، وبالتالي فإنه وجه بتحسن أوضاع أصحاب مراكز تجميع الألبان في أنحاء البلاد كافة.