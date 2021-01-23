السيسي: لو أعمال الصيد منظمة بـ«المنزلة» هتكفي الناس

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر لـ السيد القصير وزير الزراعة على التطور الذي أنجزه بمجالات الزراعة، قائلا: «معالي الوزير إذا تحدث عن مجال الاستصلاح الزراعي سنجد أننا نحقق تقدما كبيرا، ولكن حابب أتكلم عن موضوع الاستزراع السمكي بالذات لأن أنا متصور إننا محتاجين نتوقف قدام الموضوع ونراجعه كويس، وعلى سبيل المثال بحيرة المنزلة».

وأوضح أن «هناك مزارع بالمنزلة محتاجة عمل، وقولنا الـ250 ألف فدان بالمنزلة هيبقوا بحيرة، ولو البحيرة دي تم تنظيم الصيد فيها وكانت هناك سيطرة حقيقية على الزريعة وأعمال الصناعة هتكفي كل الناس اللي شغالة في القطاع».

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه بحفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد أن «بحيرة المنزلة كانت بيتم الصيد فيها، ولكن لما بقى يترمي فيها صرف صحي زراعي أدى ذلك لتدهور البحيرة».