«القصير»: مصر شهدت نهضة غير مسبوقة بالزراعة في 6 سنوات بسبب دعم السيسي

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ مصر شهدت خلال السنوات الست الماضية نهضة ودعمًا غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الزراعي استهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة إيمانًا من رئيس الجمهورية بأن لكل مواطن في مصر الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام.

وأضاف القصير، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، أنَّه لما كان القطاع الحيواني بعناصره المختلفة إنتاج حيواني وداجني وسمكي يسهم بنسبة تتراوح بين 20% و40% من مجمل الإنتاج الزراعي في اقتصاديات الدول لما له من أبعاد متعددة المحاور، فكان يجب أن يكون عرض اليوم تحت عنوان «الثروة الحيوانية بوابة الأمن الغذائي».

وتابع وزير الزراعة، أنَّ محاور تنمية الإنتاج الحيواني تعمل على حصر وتقييم وإنشاء قاعدة بيانات وإحياء المشروع القومي للبتلو وتمصير السلالات والتحسين الوراثي ودعم وتطوير مراكز تجميع الألبان.