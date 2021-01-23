«الزراعة» تنتهي من رفع كفاءة 826 مركز تجميع ألبان على مستوى الجمهورية

تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، طبقًا للمواصفات القياسية، لتواكب المعايير الدولية، والتي تنفذ وتمول بقروض لأصحاب مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزى 5% للإنشاء والتطوير.

وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، إن المراكز تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار المربين، لضمان الحصول على ألبان ذات جودة عالية تناسب الاستهلاك الطازج والتصنيع والتصدير، وستكون نموذجا يحتذى به للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجميع الألبان والاستفادة من مبادرة البنك المركزي، حيث تطابق المواصفات القياسية في المناطق والمحافظات التي يتمركز فيها صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان وتفتقر إلى هذا النوع من النشاط.

وأشار إلى أن هناك لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًا على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز والتي تقوم بدورها برفع تقريرها الفني للعرض على اللجنة التنسيقية، للبت في اعتماد التمويل اللازم بعد استكمال الدراسات الائتمانية من قبل البنوك الممولة، مشيرا إلى أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان فى محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية والتي تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

وأضاف الصياد أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإنتاج الحربي، لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، وضمان الأجهزة يصل من 10 إلى 20 سنة.

وأوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن وزير الزراعة وافق على إنشاء مراكز جديدة تابعة للوزارة، طبقا للمواصفات القياسية، لخدمة صغار مربي الماشية ومنتجي الألبان وتكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص في محافظات سوهاج، أسيوط، المنيا، جنوب سيناء، الغربية، البحيرة، بالإضافة إلى مركزين في كل من الفيوم وكفر الشيخ.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، تم التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري لاستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانوني للتمويل والإقراض، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع معدات تجميع الألبان محليا.

وأكد أن تطوير مراكز تجميع الألبان يتبعه الاهتمام بالرعاية الصحية للحيوانات وطريقة الحلب وصحة الحيوانات وسرعة نقل الألبان من أماكن الحليب إلى مراكز تجميع الألبان، في وسائل مخصصة لذلك، والحصول على ألبان عالية الجودة، لافتا إلى الانتهاء من اعتماد تمويل وإقراض 59.5 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري، لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 42 مركزا لتجميع الألبان في 6 محافظات مختلفة.

وانتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من رفع كفاءة 826 مركز تجميع ألبان على مستوى الجمهورية لتطابق المواصفات القياسية العالمية لسلامة الغذاء.