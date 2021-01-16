مراكز تجميع الألبان فرصة ذهبية لصغار المربين (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرأً تليفزيونياً بعنوان «مراكز تجميع الألبان فرصة ذهبية لصغار المربين».

مشروع مراكز تجميع الألبان بتمويل قيمته 59 مليون جنيه

وجاء في التقرير، أنه من أجل زيادة إنتاج مصر في الألبان ومشتقاته بدأت الحكومة مشروعاً قومياً لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان حتي تحقق أقصي إستفادة من إنتاج هذا القطاع الذي يصل إلى 7 ملايين طن سنويا، وباعتماد تمويل وإقراض قيمته 59 مليون جنيه.

رفع كفاءة 42 مركزاً لتجميع الألبان

وأضاف التقرير، البنك الزراعي المصري يدعم إنشاء ورفع كفاءة 42 مركزاً لتجميع الألبان في 6 محافظات وإدراجها ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%.

وتابع التقرير، أنه تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل والاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربي الماشية وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية.

السيسي وجه بتحمل الدولة لتكلفة حصول مراكز الألبان على الشهادة الدولية

وأشار التقرير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق ووجه بتحمل الدولة لتكلفة حصول مراكز الألبان على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج والبالغ قيمتها 50 ألف جنيه لكل مركز وذلك دعما من الدولة للمربيين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحية أخري لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي، وتوفير مزيد من فرص العمل في المناطق الريفية.