ليبيا تواصل المطالبات بإخراج المرتزقة.. واجتماع جديد بسويسرا

تتواصل تطورات المشهد الليبي وسط ملامح انفراجة في الأزمة في ظل الاجتماعات الدولية المتواصلة بشأنها والخطوات التي تم إقرارها.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، إن اللجنة العسكرية «5+5»، طالبت خلال اجتماعها في 20 يناير الجاري، بخروج جميع القوات الأجنبية، وجميع المرتزقة من البلاد فورا، وتفعيل حظر السلاح إلى ليبيا والالتزام والتقيد به، وتوقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ الاتفاق سواء دول أو أشخاص.

وكانت اللجنة اجتمعت في وقت سابق، بمشاركة ممثلين من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وتركيا.

الجيش الليبي يتمسك بإخراج المرتزقة

وكانت تركيا دفعت بآلاف المرتزقة السوريين ومن جنسيات أخرى إلى ليبيا في المنطقة الغربية لوقف تقدم الجيش الوطني الليبي الذي في وقت من الأوقات قريب من السيطرة على العاصمة طرابلس.

وأكد الجيش الوطني الليبي أنه يدعم أي حل سياسي للأزمة الليبية طالما أنه يؤدي إلى إخراج القوات التركية والميليشيات الإرهابية المدعومة منها.

لقاء جديد في سويسرا

في سياق آخر، يلتقي أعضاء ملتقى الحوار الليبي في سويسرا، أوائل فبراير المقبل، لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة، حيث وجهت الدعوة لأعضاء الملتقى الـ 75 من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي من المقرّر أن يبدأ مسؤولها الجديد يان كوبيس، ولايته في بداية فبراير.

وذكرت وسائل إعلام سويسرية أن أعضاء ملتقى الحوار الليبي سيجتمعون في سويسرا في الفترة ما بين 1 إلى 5 فبراير لإتمام عملية الاختيار، وأشارت إلى أن البعثة الأممية لم تحدد بعد ما إذا كانت عملية التصويت على السلطة الجديدة، ستجرى في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أو في مكان آخر.

وفتحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة في الـ21 من يناير الجاري حتى 28 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أن الترشح والاختيار سيكون حسب الآلية التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي.