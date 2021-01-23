السيسي للشركات المصرية: «جمدوا قلبكم متخافوش.. لو عاوزين معدات هاتوا»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة دعم للشركات الوطنية العاملة في مجال المقاولات، قائلا «إحنا شغالين في أكتر من مشروع، وأنتوا معانا، شغالين في محطات مياه، وفي تطوير 1500 قرية، عاوز أقول لكل شركة، جمد قلبك متخافش، لو عاوز تجيب معدات جديدة هات، حجم العمل المطلوب ضخم».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في محافظة بورسعيد، أن الدولة تعيد صياغة حقيقية للمياه، ولا تجور على مياه أحد، «نُحسن المياه، بنعمل تحسين في 20 ألف كيلو متر في شبكة الري، كانت عبارة عن ترع مشقوقة، الـ20 ألف كيلو ده يتم تبطينهم، هيوفروا مياه كانت تفقد سواء بالتسرب أو بسبب الحشائش نحو 2-3 مليار متر».

وتابع: «لما نعمل كده وناخد مليار منهم ممكن، أه ممكن، يبقى خدناهم من تحسين وإدارة المواد اللي عندي بشكل كويس، بنغير لحياة الناس وبناء مجتمعات جديدة في مناطق مكنش العمران يقدر يخشها بشكل أو بآخر».