السيسي لـ«الهيئة الهندسية»: أشوف القرى متطورة زي الكتاب ما بيقول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يدرس بناء «الفراغات» داخل كل قرية، حتى يتم اكتمال نمو القرى، «هل الفراغات اللي جوه القرية، لو لاقينا 10 أو 15 قطعة كده، هل يبقى مقبول إننا نبنيهم عشان بالمرة نكون خلصنا تطوير، وإحنا بنعمل القرية أثناء التطوير، من فضلكم إيدينا كلنا مع بعض، إحنا كحكومة وشعب».

وأضاف « السيسي»، خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، «من فضلكم إحنا كمجتمع مدني، إحنا ككل المسؤولين، إحنا كشعب، نشارك في تطوير القرى، والشرطة المدنية معانا، مأمور القسم يعرف أكتر مننا جوه القرية دي، يبقى موجود معانا، كل اللي موجود إيده معانا ويحشد الطاقات ويبقى كل مركز أو كل قرية شبابها يقف معانا وإحنا بنعمل حاجتهم».

وتابع: «هنبدأ الشهر ده بمركزين يعني في يناير، لكن في إطلاق المشروع كله بالكتير على الشهر الجاي، حجم معدات هتطلع بشكل منظم ومرتب، هيدخل كل مركز عشان يعمل الحاجة بتاعته، أتمنى المنافسة بين هيئة المجتمعات العمرانية المتمثلة في وزارة الإسكان وبين الهيئة الهندسية، الهيئة الهندسية هتكون مسؤولة عن 26 مركز»، موجهًا حديثه للواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية: «أشوف المراكز دي زي الكتاب ما بيقول».