مدبولي: نهدف لاستصلاح 2.5 مليون فدان خلال 3 سنوات مقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر «طول عمرها كانت دولة زراعية»، لكن مع مرور الوقت أصبح نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يتآكل نتيجة زيادة أعداد السكان بصورة كبيرة جدًا ولا يتم في المقابل زيادة الأراضي الزراعية، ولهذا أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية.

وأضاف «مدبولي»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، «الـ100 ألف صوبة زراعية دول، يعادلوا أكثر من مليون فدان أراضي مسطحة، فضلا عن وضع خطة استصلاح خلال ثلاثة سنوات قادمة أكثر من 2.5 مليون فدان، منهم 700 ألف فدان بالفعل تم تنفيذهم من خلال مشروعات مثل مستقبل مصر».

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك مشروعات أخرى يتم تنفيذها في توشكى وخلافة وشمال سيناء لكن أيضًا ننفذ على الأرض مشروعات أخرى في مناطق مختلفة سواء في منطقة امتداد الحمام أو أكثر من منطقة أخرى، عشان نصل فعلا إلى هذه المساحة الكبيرة عشان نستوعب مرة أخرى احتياجاتنا من الغذاء والأمن الغذائي للزيادة السكانية الكبيرة اللي موجودة».