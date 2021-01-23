مدبولي: الرئيس وجه بتطوير العمران القائم خلال 3 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة بالفعل حددت مساحات من الأراضي تنفذ عليه الدولة المشروع العملاق الخاص بتطوير العمران القائم خلال 3 سنوات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا لوجود 177 ألف وحدة بدأت الحكومة في تنفيذها، حيث بدأ المشروع من الشهر الماضي، والمواقع التي استلمتها الهيئة الهندسية تستوعب 177 ألف وحدة وتباعًا من اليوم سيتمّ إدخال الأراضي لإنشاء 500 ألف وحدة جديدة.

مدبولي: السيسي وجه بإنشاء 500 ألف وحدة جديدة داخل المدن الجديدة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بحفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أنَّ الرئيس السيسي وجه بإنشاء 500 ألف وحدة جديدة داخل المدن الجديدة، بإضافة لما يتمّ إنشاءه حاليًا، وجار التنفيذ الآن.

ويعتبر مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ويعد كقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال.

كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.