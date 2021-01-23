التضامن: قاعدة بيانات «تكافل وكرامة» تشمل 30 مليونا و985 ألف مواطن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تولي أهمية قصوى لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وذلك من خلال الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه يتم اتخاذ مجموعة التدابير الحمائية للوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل، لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الإقتصادية وتحقيق الإستقرار المجتمعي.

الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»

وأوضحت التضامن، أنه تم إطلاق برنامج «تكافل وكرامة» في مارس 2015، ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وشمول الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمسنين والأيتام تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك في قاعدة بيانات مُميكنة.

27 محافظة و345 مركزا

وأوضحت مؤشرات البيانات حتى نوفمبر 2020، أنه تم التوسع فى البرنامج بجميع أنحاء الجمهورية ليشمل 27 محافظة و345 مركز و5630 قرية، وتحتوي قاعدة البيانات على 8,483,409 أسرة بما يشمل 30,985,572 فردا.

ووصل عدد مستفيدي «تكافل وكرامة» إلى 3,413,006 أسرة منها 63.7% ببرنامج «تكافل»، و36.3% ببرنامج «كرامة» بما يشمل 15 مليون فرد.

وزادت الموازنة المخصصة للبرنامج من 147 مليون جنيه في أول إطلاق البرنامج في الموازنة لعام 2014- 2015 إلى 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018-2019، بينما بلغت موازنة العام المالي 2019-2020 قيمة 18.5 مليار جنيه مصري، كما بلغت قيمة الدعم النقدي التي تم تحويلها للأسر المستفيدة مبلغ 55,483,376,005 جنيه مصري حتى نوفمبر2020.

«ميكنة» كافة تطبيقات الدعم النقدي وتحديثها بشكل دوري شامل

وقد تم ميكنة كافة تطبيقات الدعم النقدي ويجري تحديثها بشكل دوري شامل لتشمل تسجيل استمارات التقديم والتحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية شريكة التنفيذ وتطبيق إحتساب درجة الفقر والدفع الالكتروني لمستفيدي الدعم النقدي وتلقي ومعالجة التظلمات وإدارة حالة المستفيدين، وتطبيق المشروطية التعليمية والصحية «بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، ووزارة الصحة والسكان ووزارة الدفاع»، وغيرها من تطبيقات التشغيل الإداري للمنظومة على مستوى ديوان عام الوزارة وكذلك المديريات والإدارات الاجتماعية في كافة محافظات الجمهورية، واجراء الدورات التدريبية لكل من هذه التطبيقات.

ربط بيانات «تكافل وكرامة» بالضمان الاجتماعي والتأمينات بالرقابة الإدارية

وتم ربط بيانات «تكافل وكرامة» بالضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات الاجتماعية وقواعد البيانات الموحدة لدي هيئة الرقابة الإدارية ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والأزهر الشريف.

وأكدت التضامن، أنه يقوم على تشغيل المنظومة 12 ألف باحث اجتماعي منهم 3500 أخصائي على مستوى المديريات والإدارات الاجتماعية، بالإضافة إلى 8,500 أخصائي على مستوي الوحدات الاجتماعية.

تظلمات «تكافل وكرامة»

ويتم تلقي تظلمات «تكافل وكرامة» عبر بوابة شكاوي البرنامج وبوابة شكاوي مجلس الوزراء وتطبيق شكاوي الخط الساخن 19680، ووصل عدد الشكاوي التي تم تلقيها عدد 660,184 تم الرد علي 70% منها، وجار فحص المتبقي وتم تطوير معايير التحقق لضبط عمليات الإستحقاق والاستبعاد للأسر غير المستحقة للدعم، وتم تطويرها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية للتحقق من بيانات المستفيدين والمتقدمين الجدد بدورية شهرية وذلك من خلال قواعد البيانات القومية الموحدة تحت إدارة الهيئة.