بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لـ3 ملايين و413 ألفا من المستحقين.. غدا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف دعم شهر يناير 2021 لمستفيدي تكافل وكرامة، غدا الأحد، لنحو 3 ملايين و413 ألف شخصا؛ إذ يتم الصرف لنحو مليونا و237 ألفا و582 شخصا من مستفيدي «كرامة»، و2 مليون و175 ألفا و603 أشخاص لمستفيدي «تكافل».

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ غرفة العمليات تتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد؛ للتأكد من انتظام الصرف، مشيرة إلى التنسيق مع المحافظين، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم تلقي تظلمات تكافل وكرامة عبر بوابة شكاوى البرنامج، وبوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتطبيق شكاوى الخط الساخن 19680، مشيرة إلى تطوير معايير التحقق لضبط عمليات الاستحقاق والاستبعاد للأسر غير المستحقة للدعم، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، للتحقق من بيانات المستفيدين والمتقدمين، من خلال قواعد البيانات القومية الموحدة تحت إدارة الهيئة.

تدريب 11 ألف موظفا على منظومة التظلمات

وأضافت نيفين القباج أنه يتم ميكنة منظومة التظلمات، وتدريب أكثر من 11 ألف موظفا على منظومة التظلمات، لافتة إلى أن هناك نحو 14 مليونا و200 ألف شخص مستفيد من برامج الدعم النقدي.

وأشارت «القباج» إلى أنه خلال جائحة كورونا، تمّ زيادة 411 ألف أسرة على «تكافل وكرامة»، مؤكدة أنَّ موازنة العام المالي 2019-2020 للبرنامج المذكور بلغت 18.5 مليار جنيه.

وحددت وزارة التضامن عدة إجراءات للاشتراك في البرنامج، وهي التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، وتقديم المستندات المطلوبة:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر)، للأفراد أقل من 18 سنه.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة، مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.