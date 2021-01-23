تطوير الأبنية التعليمية بقيمة 25 مليار جنيه ضمن مبادرة «حياة كريمة»

اهتمت مبادرة «حياة كريمة»، المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير مختلف القطاعات داخل الدولة، ويأتي من أبرزها التعليم قبل الجامعي والجامعي، والنقل والمواصلات، والزراعة، والإسكان، والصحة وغيرها من القطاعات المهمة.

إجمالي عدد المشروعات في «التعليم قبل الجامعي» 5731

وأكد مجلس الوزراء، أن عدد المشروعات ضمن الخطة المعلنة خلال قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو 5731، بتكلفة 51 مليار جنيه، وأنه تم تنفيذ نحو 4861 مشروعا بإجمالي مبلغ 43.7 مليار جنيه.

تنفيذ 79 ألف فصل دراسي

وأضاف مجلس الوزراء إنه تم تطوير الأبنية التعليمية بمبلغ 25 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 79 ألف فصل دراسي جديد، يتسع إلى 3.2 مليون طالب.

المدارس اليابانية ومدارس النيل من أبرز المشروعات

ومن أبرز تلك المشروعات التي نفذت خلال الفترة من شهر يونيو 2014 وحتى يناير 2021، هي مدارس النيل الدولية، ومشروع المدارس اليابانية، مع مدرسة المتفوقين بسرس الليان، بالإضافة إلى المدرسة المصرية الدولية بالمعارج بالقاهرة.

وفي السياق ذاته، أكد مجلس الوزراء أنه من ضمن مستهدفات رؤية 2030، أولا جودة الحياة بمعنى الارتقاء بجودة حياة المواطن، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشته، وثانيا المشاركة وتوفير الموارد في مختلف المناطق الجغرافية سواء في الحضر أو الريف.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن من الأهداف جعل الاقتصاد المصري قوي وتنافسي بالإضافة إلى تنوعه القائم على المعرفة، وذلك يمكن تحقيقه من خلال التحول الرقمي، وتنافسية الاقتصاد ورفع المرونة.

وأضاف المجلس، أن المعرفة والبحث العلمي والابتكار يأتوا ضمن الركائز الرئيسة من أجل التنمية وذلك عن طريق الاستثمار في البشر، مع بناء قدراتهم الإبداعية، منوها إلى أن هناك أهمية قصوى للأمن على المستويات الوطنية والإقليمية كضرورة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.