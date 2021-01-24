«الأرصاد» تحذر من نشاط الرياح: تمتد للقاهرة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من نشاط حركة الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، خلال الفترة من الأربعاء، الموافق 27 يناير الجاري، حتى يوم الجمعة، الموافق 29 من الشهر نفسه، موضحة أنّ الرياح تكون نشطة على معظم الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى والوجه البحري، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خلال تلك الفترة.

ويرصد «الوطن»، في هذا الصدد حالة الطقس، سرعات الرياح المتوقعة، ومناطق نشاط حركة الرياح، خريطة سقوط الأمطار، وفقًا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي يقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سرعات الرياح المتوقعة الأربعاء 27 يناير

ـ تصل سرعة الرياح لـ20 كم/ الساعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون جنوبية غربية، نشطة.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل لـ22 كم/الساعة، وتكون غربية نشطة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون سرعة الرياح المتوقعة 18 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية نشطة.

ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون سرعة الرياح 12 كم/الساعة، جنوبية غربية معتدلة.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح 18 كم/ ساعة، وتكون جنوبية غربية نشطة.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح لـ8 كم/ ساعة، وتكون غربية معتدلة.

سرعات الرياح المتوقعة الخميس 28 يناير

ـ تصل سرعة الرياح لـ20 كم/ الساعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون غربية، نشطة.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل لـ22 كم/الساعة، وتكون غربية نشطة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون سرعة الرياح المتوقعة 20 كم/الساعة، وتكون غربية نشطة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون سرعة الرياح 18 كم/الساعة، شمالية غربية نشطة.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح 18 كم/ ساعة، وتكون غربية نشطة.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح لـ8 كم/ ساعة، وتكون شمالية غربية معتدلة.

سرعات الرياح المتوقعة الجمعة 29 يناير

ـ تصل سرعة الرياح لـ11 كم/ الساعة على القاهرة الكبرى،وتكون شمالية غربية معتدلة.

ـ تصل سرعة الرياح لـ14 كم/ساعة على الوجه البحري، وتكون شمالية غربية، معتدلة تنشط أحيانا، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل لـ14 كم/الساعة، وتكون شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون سرعة الرياح المتوقعة 18 كم/الساعة، وتكون شمالية غربية نشطة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون سرعة الرياح 18 كم/الساعة، شمالية غربية نشطة.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح 10 كم/ ساعة، وتكون شمالية غربية معتدلة.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح لـ11 كم/ ساعة، وتكون شمالية غربية معتدلة.