الأرصاد: طقس اليوم معتدل وشبورة مائية على الطرق الزراعية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وقناة on، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

الطقس ليلا

وبالنسبة للطقس ليلا فيتوقع أن يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب وشمال الصعيد، والرياح معتدلة.

الشبورة المائية

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

بيان درجات الحرارة في بعض المحافظات

القاهرة العظمى 19 والصغرى 9

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11

مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 10

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 11

دمياط العظمى 18 والصغرى 11

الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10

السويس العظمى 19 والصغرى 10

سانت كاترين العظمى 12 والصغرى صفر

شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 12

الغردقة العظمى 20 والصغرى 12

مرسى علم العظمى 20 والصغرى 13

الفيوم العظمى 18 والصغرى 5

بني سويف العظمى 18 الصغرى 5

المنيا العظمى 19 والصغرى 4

أسيوط العظمى 19 والصغرى 5.

سوهاج العظمى 21 والصغرى 6.

قنا العظمى 22 والصغرى 8.

الأقصر العظمى 23 والصغرى 8.

أسوان العظمى 25 والصغرى 9.

الوادي الجديد العظمى 20 والصغرى 7

شلاتين العظمى 25 والصغرى 15.

حلايب العظمى 24 والصغرى 16.