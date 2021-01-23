مصابة بكورونا تضع توأما في عملية ولادة قيصرية بالشرقية

أعلن مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا محولة من مستشفى ديرب نجم، لسيدة تبلغ من العمر 31 عاما حامل منذ 36 أسبوعا، بإشراف الدكتور أحمد عثمان رئيس قسم النساء والتوليد، وبعد عمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة أجريت العملية للسيدة، ووضعت الأم توأما ذكر وأنثى في حالة جيدة بالحضانة والأم تحت الملاحظة بالعناية.

جولة ميدانية لوكيل وزارة الصحة بالشرقية على عدد من مستشفيات المحافظة

وعلى جانب آخر، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفيات القنايات المركزي، والزقازيق العام، وحميات الزقازيق، يرافقه مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة الصيانة بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام المختلفة بالمستشفيات، والتأكد من توافر المخزون الكافي من كميات الأكسجين، ومتابعة شبكة الغازات وسلامة المخارج الخاصة بها داخل الأقسام الطبية، والتأكد من الإجراءات والسياسات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من وجود القوى البشرية، والفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد لهم، ورتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

وكانت الزيارة الأولى لمستشفى القنايات تفقد «مسعود» خلالها قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، وعناية الأطفال، وتم الاطمئنان على الرعاية الطبية المقدمة للأطفال داخل وحدة العناية، كما تابع سير العمل بالمعمل، وشدد علي عدم التأخير في استخراج النتائج المعملية للمرضى، كما تفقد الخدمات المعاونة من المغسلة، والمطبخ للتأكد من جودة الطعام المقدم للمرضى، ووحدة معالجة المياه الخاصة بالغسيل الكلوي، وتم التأكد من الصيانة الدورية لها، كما قام بالمرور على عيادة الأمراض التنفسية بالمستشفى.

وكانت الزيارة الأخيرة لمستشفي حميات الزقازيق، وتم الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بقسم العزل، والكلي، والمناظير، والاستقبال، وكلف مدير إدارة التخطيط بعمل دراسة لتطوير ورفع كفاءة قسم الاستقبال بالمستشفى، بما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.