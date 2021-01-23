تركيا تواصل انتهاكاتها بسوريا: قصفت «تل رفعت» وحرمت «الحسكة» من المياه

واصلت قوات الاحتلال التركي، اعتداءاتها وانتهاكاتها في الأراضي السورية التي احتلتها أنقرة خلال السنوات السابقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين سوريين، في تلك المناطق.

وكانت قوات الاحتلال التركي، سيطرت على بعض البلدات الحدودية الشمالية في السنوات الأخيرة بتوغلات عبر الحدود، فيما حذرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، من سوء أوضاع حقوق الإنسان في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركي والجماعات المسلحة الموالية لها بشمال وشمال غربي وشمال شرقي سوريا، في ظل انتشار العنف والأنشطة الإجرامية.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وصفت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، في تقرير، حالة حقوق الإنسان في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة تركيا وحلفائها بالمتوترة جدا، داعية أنقرة إلى إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه يوجد نهج مقلق خلال الأشهر الأخيرة بشأن حدوث انتهاكات جسيمة في هذه المناطق، بما في ذلك: عفرين ورأس العين وتل أبيض.

وأشار المكتب الأممي، إلى توثيق، زيادة في أعمال القتل والاختطاف والنقل غير الطوعي للناس والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والإجلاء القسري، وفقا لما ذكره موقع منظمة «الأمم المتحدة» على الإنترنت.

واليوم، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، إلى قصف صاروخي نفذته قوات الاحتلال التركي والفصائل الموالية لها، على مناطق في مدينة «تل رفعت» بريف حلب الشمالي، والتي تخضع لسيطرة قوات كردية وتتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية بالإضافة لقوات سورية.

ويوجد في «تل رفعت» أكثر من 22 ألف مهجر سوري من منطقة «عفرين»، ممن هجروا بفعل عملية عسكرية لوقات الاحتلال التركي قبل 3 سنوات.

وأوضح «المرصد السوري»، ان القصف أدى إلى مقتل 3 مدنيين، «طفلان اثنان من تل رفعت وامرأة من مهجري عفرين»، فيما أصيب ما لايقل عن 11 آخرين.

من جانبها، قالت مصادر محلية، لوكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، إن القصف التركي، أسفر عن وقوع أضرار مادية بمنازل السوريين والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.

وفي سياق متصل، واصلت تواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تهديد حياة مليون نسمة في مدينة «الحسكة» وريفها الغربي في شمال شرقي سوريا، جراء منعها تشغيل محطة «مياه علوك» لليوم السابع على التوالي وإيقاف ضخ المياه منها.

وهذه هي المرة الـ18 التي يقوم بها الاحتلال التركي بقطع مياه الشرب عن أهالي «الحسكة» وريفها.

وأشار مدير «مؤسسة المياه» المهندس محمود العكلة، في تصريح لوكالة «سانا» السورية، إنه تم تكثيف الجهود الحكومية بالتعاون مع «الهلال الأحمر السوري» و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» بهدف توفير مياه الشرب والمياه الخاصة للاستخدام المنزلي للسوريين والتخفيف عليهم من آثار جريمة الاحتلال التركي بقطع المياه عنهم.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قال أمس الجمعة، إن عشرات السوريين خرجوا في مظاهرة أمام مقرات قوات الاحتلال التركي في بلدة «أبين سمعان» بريف حلب الغربي، للمطالبة بمغادرة قوات الاحتلال بمغادرة منازلهم، بعد مضي نحو عام من تمركزهم بها.