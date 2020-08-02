الاحتلال التركي يواصل قصف أهالي الحسكة بالمدفعية في ثالث أيام العيد

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية قصفها على عدد من القرى الآمنة ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي، بالصواريخ وقذائف المدفعية، ما أسفر عن دمار ممتلكات ومنازل المدنيين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصادر أهلية، أن قصفًا صاروخيًا نفذته قوات الاحتلال التركي والميليشيات المدعومة من أنقرة استهدف عددًا من القرى الآمنة منها تل حرمل، والنويحات، وخضرواي غرب بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وتبعه اعتداء برمايات متقطعة بسلاح المدفعية والرشاشات الثقيلة، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم.

وأصيبت امرأة الأسبوع الماضي جراء اعتداء مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على بلدة أبو راسين، في حين وقعت أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية في قرية الطويلة بريف تل تمر في اعتداء مماثل.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون المنتشرون في منطقة رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.