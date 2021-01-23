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الزمالك يتعادل مع أسوان ويرفض صدارة الدوري

كتب:

أحمد البكري
07:27 م | السبت 23 يناير 2021
نادي الزمالك

نادي الزمالك

انتهت مباراة الزمالك مع أسوان، بالتعادل السلبي، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 20 نقطة، محتلا المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بفارق الأهداف، ويفرط في فرصة انتزاع الصدارة، كما ارتفع رصيد أسوان إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لصالح الزمالك، سجله مصطفى محمد، في الشوط الأول، بداعي وجود خطأ على إمام عاشور، في منتصف الملعب، بعد مراجعة الحكم لتقنية الفار.

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