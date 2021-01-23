«الأهلي المصري» يتصدر نشاط التجزئة المصرفية في مصر بمحفظة حجمها 123 مليار جنيه

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك وصلت إلى 123 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، بمعدل نمو 35% خلال 2020، وهو ما تحقق من خلال فريق عمل محترف يمتاز بالخبرة والتعاون والتفانى فى خدمة عملاء البنك وكذا الاقتصاد القومى.

وأشار إلى أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة إلى 143 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وهى الاستراتيجية القائمة على عدة محاور، أهمها إرساء مفهوم الشمول المالى لدى الأفراد باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادى والاستقرار المالى والاجتماعى، حيث يحرص البنك على التوسع فى تطبيق هذا المفهوم سعياً لتقليل التعامل النقدى والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد مواكباً بذلك خطط الدولة فى هذا الشأن، التى تتم من خلال توفير وتطوير المنتجات والخدمات التى تؤدى إلى جذب شرائح جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفى.

وأكد «عكاشة» وصول حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك إلى حوالى 1.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، كما بلغ إجمالى القروض 866 مليار جنيه بنسبة توظيف بلغت 47%، بينما قارب حجم التمويلات العقارية ضمن مبادرة البنك المركزى بنهاية ديسمبر 2020 مبلغ 10 مليارات جنيه، وذلك لعدد 91 ألف عميل ومن المستهدف الوصول بها إلى 12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وبلغ إجمالى عملاء البنك الأهلى 15.4 مليون عميل بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة 1.7 مليون عميل عن ديسمبر 2019، حيث يمثل قطاع الشباب (من 21 حتى 36 عاماً) 31% من عملاء الودائع، فى حين تمثل الإناث 41%. كما أطلق البنك مجموعة من ماكينات الصراف الآلى ضمن استراتيجيته لدعم عملائه من ذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية وكذا من المكفوفين وضعاف البصر، حيث بلغ عددها 16 ماكينة بحيث تتيح لهم الاستفادة التامة من كافة الخدمات التى تتيحها الماكينات بسهولة دون الحاجة إلى المساعدة، بحسب عكاشة.

ويستهدف البنك الأهلى زيادة انتشاره الجغرافى فى كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء، فى الوقت الذى تولى فيه الدولة والبنك المركزى أهمية كبيرة لإرساء فكر الشمول المالى، حيث يمتلك البنك الأهلى 4941 ماكينة صرف آلى بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 705 ماكينات عن ديسمبر 2019 تتركز 66% منها خارج القاهرة الكبرى كما يستهدف أيضاً زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى فى جميع المحافظات ليصل إلى 6500 ماكينة بنهاية عام 2023، وهو ما يأتى تماشياً مع خطة البنك المركزى المصرى للنشر والتوسع فى ماكينات الصرف الآلى لخدمة مختلف عملاء القطاع المصرفى بسائر أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم فى الحصول على احتياجاتهم المالية دون الحاجة لزيارة الفروع، كما قام البنك بافتتاح 38 فرعاً جديداً خلال العام لتصل بذلك منظومة فروعه إلى 541 فرعاً بنهاية ديسمبر 2020، موزعة على أنحاء الجمهورية ويستهدف البنك الوصول بشبكة فروعه إلى 700 فرع بنهاية ديسمبر 2023.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك نجح فى الوصول بمحفظة بطاقات الائتمان إلى 1.3 مليون بطاقة ائتمان بحجم محفظة قدره 7.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 وذلك نتيجة استقطاب شرائح عملاء جدد، بدءاً من سن 21 سنة، والوصول إلى 3.3 مليون بطاقة ميزة.

وأكد أن القروض الشخصية تحتل مقدمة المنتجات الأكثر استحواذاً على محفظة منتجات التجزئة المصرفية، حيث بلغ حجمها 95.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، التى تمثل حوالى 77.5% من إجمالى محفظة التجزئة المصرفية ببرامج تلائم احتياجات كافة شرائح العملاء.

وأكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن البنك يحرص على تطبيق استراتيجيته القائمة على التوسع فى التحول الرقمى لمنظومة العمل البنكية من خلال إتاحة المنتجات والخدمات الرقمية بالعديد من القنوات البديلة التى يتيحها البنك مثل الموبايل البنكى والأهلى نت، محفظة الفون كاش، الموقع الإلكترونى للبنك، مركز الاتصالات الهاتفية، فروع الخدمة الإلكترونية والتى كان البنك أول من أطلقها فى مصر مطلع عام 2019 بهدف توسيع قاعدة الشرائح التى يستهدفها من تلك الفروع تعزيزاً لمفهوم الخدمات الذاتية، حيث افتتح البنك 22 فرع خدمة إلكترونية حتى نهاية عام 2020 والتى يستهدف البنك الوصول بها إلى 25 فرعاً بنهاية العام الحالى، إلى جانب العديد من القنوات التى يتم دراستها بشكل مستمر لتضاف إلى قائمة الخدمات الرقمية، وهى الاستراتيجية التى تأتى تماشياً مع الشمول المالى ومواكبة التوجه الرقمى العالمى.

كما يدرس البنك حالياً مع شركات وهيئات دولية تقديم الصيرفة الرقمية بعد تجربة البنك الرائدة فى إطلاق الفروع الخدمة الإلكترونية التى كانت بداية لهذا التحول، وفقاً للباز.

فيما قال كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع، إن البنك يعمل على تقديم العديد من الخدمات الجديدة فى المرحلة القادمة وأهمها تطوير الخدمات المقدمة من خلال ماكينات الصراف التفاعلى (ITM)، مؤكداً أن تلك الخدمات تلقى إقبالاً كبيراً من العملاء، حيث بلغ إجمالى عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلى نت من الأفراد 5.4 مليون عميل بحجم معاملات 417 مليار جنيه، ومن الشركات 46 ألف عميل بحجم معاملات وصل إلى 38 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المحافظ الإلكترونية الفون كاش 1.8 مليون محفظة منذ بداية إطلاق الخدمة وحتى ديسمبر 2020، حيث قام البنك أيضاً بإتاحة خدمة الاشتراك بمحفظة الفون كاش للعملاء الحاليين من خلال الموقع الرسمى للبنك، ووصل عدد حركات محفظة الفون كاش بنهاية ديسمبر 2020 إلى 11.6 مليون حركة وبحجم 2.9 مليار جنيه.

وأشار «سوس» إلى تضافر كافة الجهود داخل منظومة البنك كونه أكبر وأعرق مؤسسة مالية لتعزيز دوره الرائد فى دعم التطور الاقتصادى الشامل الذى تشهده مصر حالياً فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال الحوالات الواردة من المصريين العاملين بالخارج والذى يضعه البنك على رأس أولوياته ويسخّر له كافة الإمكانات البشرية والتكنولوجية والفنية من أجل دعم خطط الدولة فى هذا الشأن.