أستاذ مناعة: «أي لقاح يصل نسبته لأكثر من 50% يجوز التعامل معه»

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة والعلوم الطبية بجامعة توتنجهام بإنجلترا، إن أغلب التطعيمات الموجودة في العالم وتم إجازتها من الجهات المنظمة للتطعيمات في كل دولة تقوم بالوظيفة المطلوبة منها، وجميعهم حصلوا على الإجازة الطارئه من قبل منظمة الصحة العالمية: «أي لقاح يصل نسبته لأكثر من 50% يجوز التعامل معه».

تلقيح ما يقرب من 6 مليون مواطن ببريطانيا

وأضاف «الشربيني»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وبالنسبة للقاحات التي جرى استخدامها في بريطانيا فقد تم تلقيح ما يقرب من 6 مليون مواطن، ولم يحدث لأيا منهم أية أعراض جانبية على من تلقي اللقاح.

التطعيم هيفيد أسرتك والمجتمع حواليك

وأوضح، أن بريطانيا من أكثر الدول المصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم لوجود نسبة كبيرة من كبار السن وضعف الجهاز المناعي لديهم، كما وأن اللقاحات لا تفيد المرضي ولكنها تفيد الأصحاء التي يتم تطعيهم لوقايتهم من الإصابة بالمرض: «أنصح الناس أنها تكون حريصه على التطعيم، لازم تطعم لأنه هيفيد أسرتك والمجتمع حواليك».

وأكد «الشربيني»، أنه لم يتم تجربه اللقاحات على ممن هم أقل من 18 عاما أو السيدات الحوامل، ومع اقتراب نهاية العام الجاري سيتم الإعلان عن مدى فعالية اللقاحات على هؤلاء: «دي مشكلة تؤرق الحكومات أكثر من المواطنين أنفسهم، لأنهم لما يطعموا الجميع هيمنع ظهور الفيروس من الأساس».

وأشار، إلى أن لقاحات كورونا لا تفيد المرضي هي تفيد الأصحاء فقط، وحتى تكتمل المناعة المجتمعية يجب تطعيم الصغار والكبار على حد السواء، ويجب الاستمرار على ارتداء الكمامات حتى بعد التطعيم: «الإجراءات الاحترازية نمرة واحد قبل وبعد التطعيم كمان»