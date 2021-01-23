«الصحة» عن اللقاحات: كان نفسنا نبدأ بالنجيلة.. وهنطعم أطقم 365 مستشفى

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستبدأ غدًا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطعيم الأطقم الطبية بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحًا أن الأطقم الطبية هي الفئات الأولى بهذه التطعيمات «هتبقى الأطقم الطبية خط الدفاع الأول لكورونا ثم باقي الأطقم الطبية».

النجيلة مستشفى عزل منذ بدء الجائحة

وأضاف « مجاهد»، خلال مداخة هاتفية في برنامج «المواجهة»، على شاشة «Extra news»، أنه فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، «هنبدأ غدًا من مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية ، وهي ثاني مستشفى عزل اشتغلت بعد مستشفى النجيلة».

هناك دفعه جديدة من لقاحات كورونا تصل نهاية الأسبوع

وتابع: « كان نفسنا نبدأ بالنجيلة لكن إن شاء الله ستتوالى باقي المستشفيات تباعًا، هنبدأ بالأطقم الطبية خط الدفاع الأول في مستشفيات العزل الرئيسية ومستشفيات الحميات والصدر، وسنستكمل طبقًا للمتاح من التطعيم باقي الأطقم الطبية، فيه دفعة من اللقاحات جاية آخر الأسبوع الجاري، وإن شاء الله تأتي لنا دفعات أخرى تباعًا».

سنقوم بتطعيم الأطقم الطبية في 365 مستشفى

وواصل: «سنستكمل باقي الأطقم الطبية في مستشفيات الفرز ومستشفيات فرز وعزل اللي هما 365 مستشفى على مستوى الجمهورية».