عاجل.. «الصحة» تستعد لاستقبال 3 شحنات لقاحات متنوعة نهاية الأسبوع

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن وصول 3 شحنات من لقاح كورونا المستج، لمصر نهاية الأسبوع الجاري.

الشحنات من أنواع مختلفة من اللقاحات

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشحنات ليست فقط من اللقاح الصيني «سينوفارم»، ولكن لأكثر من نوع لقاح، وأشارت المصادر إلى أن مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية تستعد لبدء تطعيم الأطقم الطبية لها خلال الفترة المقبلة.

إجمالي العاملين بالقطاع الصحي 800 ألف

وأكدت المصادر، أن إجمالي العاملين في مجال الرعاية والخدمات الصحية في مصر يبلغ 800 ألف فرد، تشمل أطباء وتمريض وموظفين، مؤكدا أن الأسبوع الماضي تم إطلاق موقع اليكتورني خاص بالأطفال الطبية داخل مستشفيات العزل للتسجيل عليه لمن يرغب في الحصول على اللقاح.

وتعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر صحفي بمستفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية لبدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا «سينوفارم»، والكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا والوضع الوبائي.

وتستمر وزارة الصحة والسكان، برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من أي فيروس معدي أو الفيروسات الأخرى.

ودشنت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المنصات لها، وأرقام لاستقبال كافة استفسارات المواطنين الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، فضلا عن الخط الساخن 105 الذي تم تزويده بـ800 مقعد للرد على المواطنين، وبرنامج صحة مصر المزود باكثر من لغة وعليه مستجدات الفيروس لحظة بلحظة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطتها في عملية التطعيم، وقالت الوزارة إن خط الدفاع الأول هم الأطقم الطبية، وتليها الفئات الأكثر عرضة كمصابي الأمراض المزمنة مثل الأورام والكلى ثم الحالات الشديدة الخطورة.

وتابعت الوزارة، أن اللقاح الصيني مثل أي لقاح له أعراض جانبية وتتمثل في ارتفاع درجة ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وألم موضعي مكان الحقنة أو إحمرار موضعي، أو حساسية جلدية، مشيرة إلا أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.