لقاح كورونا يطيح بجنرال إسباني.. ويقتل مذيعا أمريكيا أسطوريا

قدم رئيس أركان الجيش الإسباني، الجنرال ميجيل أنخيل فيلارويا، اليوم، استقالته بعد أن وجهت له اتهامات بتجاهل بروتوكول التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وقالت هيئة الأركان في بيان، إنه بهدف الحفاظ على صورة القوات المسلحة، قدم الجنرال فيلارويا استقالته إلى وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم، تسجيل 230 وفاة نتيجة الإصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس، إلى 72877، وأشارت الصحة الفرنسية، إلى تسجيل 23924 إصابة جديدة بكورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 3035181، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 33552 إصابة ليصل إجمالي الإصابات إلى 3617459 حالة، كما سجلت الوزارة البريطانية، 1348 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 97329 متوفى.

ارتفاع إجمالي إصابات البرتغال إلى 624469 حالة

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 15333 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 624469 حالة، كما سجلت السلطات الصحية، 274 وفاة جديدة بكورونا، لتصل حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا في البلاد إلى 10194 متوفى.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 13331 إصابة و488 وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 2455185 والوفيات إلى 85162 حالة، وأشارت الوزارة الإيطالية، إلى تسجيل 16062 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 1871189.

وفي النرويج، أعلنت السلطات، عن تدابير إغلاق جزئي الأشد صرامة منذ بداية كورونا في العاصمة «أوسلو» وضواحيها بعد رصد إصابات بالسلالة البريطانية من الفيروس في بلدة قريبة من العاصمة، فيما أعلنت حكومة هونج كونج فرض أول إغلاق بسبب كوورنا في محاولة لاحتواء تفشي كورونا في أحد أفقر أحياء المدينة وأكثرها كثافة سكانية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 14256 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10639684.

وذكرت الوزارة الهندية، أنه تم أيضا تسجيل 152 حالة وفاة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات نتيجة الإصابة بكورونا إلى 153184 شخصا، مشيرة إلى ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 10300838 شخصا.

وأكدت السلطات السريلانكية، اليوم، إصابة وزيرة الصحة، بافيثرا وانياراتشي، بكورونا، بعد إعلان الوزيرة أنها تؤيد استخدام مُركب سحري لوقف تفشي الفيروس بالبلاد.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إسرائيل إلى 593578

وفي إسرائيل، أشارت وزارة صحة الاحتلال، إلى تسجيل 67 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4326، فيما تم تسجيل 7316 إصابة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 593578. وبدأت اسرائيل، اليوم، تطعيم المراهقين ضد كورونا في إطار حملتها للتلقيح التي غطّت حتى الآن ربع السكان.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت «جامعة هوبكنز» الأمريكية، اليوم، أنه تم تسجيل 186891 حالة إصابة جديدة بكورونا، و 3655 وفاة. وتوفي المذيع الأمريكي الأسطوري لاري كينج الذي فارق الحياة في مدينة «لوس أنجلوس» الأمريكية عن عمر ناهز 88 عاما، إثر إصابته بكورونا. وقالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه في وفاة كينج. وارتفع الطلب الأمريكي على الكمامات الصينية بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن خطته لمكافحة الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بترا».

من جانبها، قالت شركة «فايزر» الامريكية،إنها سجلت بالكامل تجربة لقاح كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، وهي خطوة أساسية قبل استخدام اللقاح في تلك الفئة العمرية. وأعلن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم ميستو، السماح بدخول المسافرين الأردنيين القادمين من بريطانيا عبر الرحلات الجوية غير المباشرة، بدءا من البوم، بعد توقف دام أكثر من شهر أثر ظهور سلالة جديدة متحورة من كوروناد في المملكة المتحدة الشهر الماضي. واشترطت الحكومة الأردنية،على الراغبين بالعودة إجراء فحص الكشف عن كورونا «بي سي آر» قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأردن، وفحص آخر عند الوصول إلى الأردن، ووجوب خضوع المسافر القادم إلى حجر منزلي مدته 14 يوما.

وإفريقيا، أعلنت منظمة «الصحة العالمية»، أن عدد المصابين بكورونا في القارة الإفريقية تجاوز 3.39 مليون حالة.