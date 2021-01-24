اليوم.. مصر تبدأ التطعيم ضد كورونا و5دول عربية بدأت توزيع اللقاح

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، ستبدأ اليوم الأحد، وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطتها في عملية التطعيم.

وقالت الوزارة إن خط الدفاع الأول هم الأطقم الطبية، وتليها الفئات الأكثر عرضة كمصابي الأمراض المزمنة مثل الأورام والكلى ثم الحالات الشديدة الخطورة.

وبدأت نحو 50 بلداً حملات تلقيح ضد فيروس كورونا، وذلك بعد عام من ظهور الوباء لأول مرة بمدينة ووهان الصينية فى ديسمبر 2019 وفقا لصحيفة «إندبندت عربية».

وكانت الصين التي ظهر الوباء للمرة الأولى فيها، أول من أطلق حملة تلقيح ضد الفيروس في حين لم يكن أي لقاح تجريبي قد نال ترخيص استخدام رسمى، مخصصة جرعات اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للفيروس من موظفين وطلاب وطواقم رعاية صحية.

وأصدرت بكين فى الحادى والثلاثين من ديسمبر الماضى، ترخيصاً بتسويق أول لقاح محلي طورته شركة «سينوفارم».

وفي الخامس من ديسمبر، بدأت روسيا تلقيح سكانها الأكثر عرضة للفيروس بواسطة لقاح «سبوتنيك في»، الذي طوره المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

ومنحت بيلاروسيا والأرجنتين الرخصة لاستخدام اللقاح الروسي على أراضيهما، وبدأت حملات التطعيم نهاية ديسمبر.

وكانت المملكة المتحدة أول دولة منحت الترخيص للقاح الأمريكي- الألماني «فايزر-بايونتيك»، وأطلقت في الثامن من ديسمبر حملة التطعيم ضد كورونا.

كما أطلقت كندا والولايات المتحدة حملة تلقيح على أراضيهما في 14 ديسمبر، فيما أطلقت سويسرا حملتها التلقيحية في 23 ديسمبر، تلتها صربيا في الـ 24 منه.

وبدأت أغلب دول الاتحاد الأوروبي حملة تلقيح على أراضيها نهاية ديسمبر تلتها النرويج وأيسلندا.

أما بالنسبة للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، كانت الإمارات أول دولة تطلق حملة التلقيح مستخدمة لقاح «سينوفارم» الصيني في 14 ديسمبر في عاصمتها أبوظبي، وبدأت دبي التطعيم في 23 ديسمبر مستخدمةً لقاح «فايزر-بايونتيك».

فيما بدأت السعودية والبحرين حملتهما للتطعيم في 17 ديسمبر، وإسرائيل في الـ 19 من الشهر نفسه، وقطر في الـ 23، والكويت في الـ 24 منه.

وبدأت الأردن خلال يناير الجارى حملة التطعيم ضد كورونا تلتها الجزائر

وفي أمريكا اللاتينية، بدأت المكسيك وتشيلي وكوستاريكا حملاتها للتلقيح في 24 ديسمبر، مستخدمة لقاح «فايرز-بايونتيك».

وفي آسيا، أطلقت سنغافورة حملة تلقيح ضد كورونا باستخدام اللقاح الأمريكي- الألماني، وأطلقت الهند حملة شاملة للتطعيم يناير الجارى.