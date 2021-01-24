عشان متتسرقش.. خطوات اختيار باسورد التطبيقات البنكية

تزامنا مع الموجة الثانية من جائحة كورونا ازدادت الحاجة إلى المعاملات الالكترونية، خاصة فيما يتعلق بالأمور المادية والحسابات البنكية، مما دفع المؤسسات المصرفية إلى توفير عدد من المنتجات الخدمية الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي وتطبيقات البنوك التي تتيح التحكم في حساباتك، لكن احذر فكلمة السر لهذه التطبيقات قد تكون سببا في سرقة حسابك، فكيف يمكن اختيارها؟.

وترصد «الوطن»، استمرارًا للأخبار الخدمية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، خطوات اختيار كلمة سر لتطبيقات البنكية، والتي يجب أن تختلف عن كلمات السر الخاصة بالتطبيقات العادية وأجهزة اللاب توب، وفقًا لمهندس البرمجة أحمد سالم.

خطوات اختيار كلمة السر للتطبيقات

عند اختيار كلمة سر يجب أن تكون صعبة التخمين، ولا تحتوى على أي معلومات متاحة عنك مثل تاريخ الميلاد، أو اسم أحد أفراد أسرتك، كما يجب أن تكون تلك الكلمة خاصة بك فقط، فلا يجب أن تشاركها مع الآخرين وإلا فإنك تخاطر بأمان حساباتك.

أهم النصائح التي يجب اتباعها عند اختيار باسورد لتطبيقاتك

اختيار حروف كثيرة

عند اختيار كلمة سر لأحد التطبيقات، يجب أن يكون مكونا ما بين 10 إلى 18 حرفا، لكن بعض التطبيقات والبرامج تلزم الشخص بعدد معين من الحروف.

كلمة السر يجب أن تكون معقدة

عند اختيار كلمة السر يجب أن تكون معقدة، وذلك من خلال جعلها مكونة من أحرف صغيرة وكبيرة ورموز وأرقام، ويجب أن تضع مسافة بينهم، لتصبح الكلمة صعبة مثل «HouseOnSpooner# 1500»

استخدم المسافة أو العلامة «_»

عند اختيار كلمة السر، يجب أن تحتوى على مسافة، لكن عدد كبير من الأنظمة ترفض تلك الطريقة ويمكن أن يتم استخدام الشرطة التحتية كالآتي «_».

لا تختر كلمات سر متشابهة

عند اختيار كلمات سر لعدد من التطبيقات يمكن أن تكون متقاربة، لكن لا تجعل كلمات التطبيقات جميعها نفس كلمة السر، حتى إذا تم اكتشاف كلمة السر فلا يتم اختراق كل التطبيقات.

احفظ كلمة السر في مكان آمن

يجب أن تقوم بكتابة كلمة السر الخاصة بك في مكان آمن، حتى يمكنك الولوج إليه بسهولة، لتتعرف على كلمة السر الخاصة بك.