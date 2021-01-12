اتحاد التأمين: ميكنة القطاع وتطويره تكنولوجيا أمر ضروري للشركات

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن دخول قطاع التأمين المصري إلى مجال التكنولوجيا التأمينية بوجود تطبيقات كالمنصة الإلكترونية لقطاع التأمين التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع الاتحاد وتطبيقات الإصدار الإلكتروني لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات والدراسات الجارية من قبل الاتحاد ولجانه الفنية لتطبيق أنظمة الإصدار الإلكتروني وميكنة العمل، أمر مهم وضروري لمواكبة التطوير.

تسعير التأمين على أساس الاستخدام أمر ضروري

أضاف الاتحاد، في نشرة حديثة له، أنه بالرغم من القرارات والضوابط التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل منظومة الإصدار الإلكتروني قرار رقم 122 و 729 و 730 لسنه 2016، إلا أنه ما زال هناك مجالات لم يطرقها السوق المصري مثل المنتجات الحديثة للتكنولوجيا المالية كتأمين شبكة النظراء وتسعير التأمين على أساس الاستخدام، وتأمين السيارات فائق السرعة، والتي تتطلب مزيد من الدراسات الفنية المتخصصة مع مرونة مطلوبة من الإطار الرقابي والتنظيمي وخصوصية البيانات والأمن الإلكتروني والسياسات اللازمة لإدارة المخاطر المؤسسية والالتزام.

وأوضح الاتحاد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكذلك العقود الذكية تستخدم في حل بعض المشكلات الخاصة بالعمليات وتقديم النصائح قد تتعلق بفهم حاجات العملاء أو تقديم مقترحات بشأن منتجات تأمين مكتتبه ومسعرة مسبقاً أو إصدار وثيقة أو فتح حساب ادخار لتأمين الحياة أو تجديد وثيقة قائمة.

تسوية التعويضات البسيطة

وتابع الاتحاد: أما في مجال التعويضات فتلعب هذه البرمجيات أدواراً هامة في تسوية التعويضات البسيطة وفي مجال كشف الاحتيال من خلال تحليل نبرات الصوت وتحليل قسمات وتعبيرات الوجه، وبالرغم من محدودية فاعلية هذه الأساليب فإنها تعد أساليب مكملة أو داعمة للأساليب الأخرى لكشف الاحتيال.

وكذلك في مجال التأمين الطبي يمكن مع تقنية قواعد البيانات المتسلسلة من تحسين أمن السجلات الطبية ومشاركتها بين شبكة الخدمات وشركات خدمات الرعاية الطبية وشركات التأمين مما يحسن العمليات التفاعلية بين الأطراف المختلفة وينعكس على معدلات تكاليف إدارة الخدمة.