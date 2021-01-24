تؤثر على الحوامل وتسبب الإصابة.. 7 أكاذيب حول لقاحات كورونا

انتشرت شائعات حول لقاحات كورونا، تزامنا مع إعلان التوصل للقاحات ضد الفيروس، تقى من الإصابة بـ «كوفيد 19»، وانتشرت الشائعات مع بدء التطعيم فى عدد من دول العالم بلقاحات كورونا.

وفى يلى أبرز 7 شائعات حول لقاحات كورونا والرد عليها وفقا لقناة «سكاى نيوز عربية».

1- الفترة الزمنية التى تم خلالها تطوير هذه اللقاحات غير كافية لإنتاج لقاح فعال وآمن.

..رد الخبراء بأن التجارب السريرية التي أجريت على هذه اللقاحات أثبتت فعاليتها وأمانها

2- طريقة تصنيع وعمل اللقاحات وأنها تؤثر على الحمض النووي البشري

..أوضحت المراكز الأمريكية للوقاية والسيطرة على الأمراض، أن اللقاح لا يدخل أبدا للحمض النووي البشري أو يؤثر عليه

3- تأثير اللقاحات على خصوبة النساء وقدرتهن على الإنجاب.

..قالت الجهات العلمية المتخصصة أن كل ما يتردد عن تأثير سلبي للقاحات على الخصوبة، ليس له أي أساس من الصحة

4- خطورة اللقاح على النساء الحوامل

توضح التجارب التي أجريت على الحيوانات بخصوص لقاح موردنا إلى عدم وجود خطورة على الحمل، وفيما يتعلق بلقاح فايزر فإن الأبحاث لا تزال جارية، وهناك تجارب سريرية تجرى على حوامل.

5- التطعيم باللقاح لا يمنع إمكانية انتقال العدوى لآخرين لم يتم تطعيمهم

الرد العلمي يوضح إن هذه المسألة لم يتم التحقق منها، ولذلك تتم التوصية بالالتزام بارتداء الكمامات.

6- الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا، ليسوا في حاجة لأخذ اللقاح

ويرى المختصون أن الإصابة تنتج أجساما مضادة، لكن من غير المعروف إلى متى تستمر فعالية هذه الأجسام، ومع ذلك تشير بيانات إلى أن بعض الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا قابلين للإصابة مرة أخرى ونقل العدوى لآخرين.

7-احتمال حدوث الإصابة من اللقاح نفسه

ليس صحيح أن اللقاحات تسبب الإصابة بالفيروس و بالنسبة للقاحي فايزر ومودرينا لا يمكن أن يحدث ذلك، لأنهما لا يحتويان على فيروس حي، وبالنسبة لفيروس استرازينيكا الذي طورته جامعة أكسفورد، فقد ردت الجامعة بأن اللقاح يحتوي على ناقل معدل لفيروس يسبب نزلات البرد العادية في قرود الشمبانزي، وبالتالي لا يمكن أن يسبب الإصابة بكورونا.