«الشجرة».. عنوان المعرض الـ37 لفناني «اللقطة الواحدة» نهاية يناير

ينظم فنانو «اللقطة الواحدة» معرضهم السابع والثلاثين بعنوان «الشجرة»، وذلك بقاعة «آزاد» بالزمالك في السادسة من مساء الأحد الموافق 31 يناير الجاري.

ويضم المعرض 93 لوحة لـ66 فنانًا، وهو نتاج ورش عمل مشتركة قام فيها الفنانون برسم لقطة واحدة لشجرة عملاقة عجوز من حديقة الأسماك، وقد تناولوا هذه اللقطة بأسلوب ورؤية كل منهم، وبالتقنيات المتنوعة بتنوع شخصياتهم.

ويستمر المعرض حتى 8 فبراير المقبل، وهو مفتوح يوميا من 11 صباحًا إلى 9 مساءً، عدا الجمعة من 2 مساءً إلى 9 مساءً.

وطالب المنظمون، الزائرين ورواد المعرض، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وارتداء الكمامة، ودخول القاعة يوم الافتتاح في شكل مجموعات صغيرة متباعدة على التوالي منعا لأي ازدحام أو تكدس.

وفنانو «اللقطة الواحدة» جماعة فنية تأسست عام 2002، عبر مجموعة من الفنانين التشكيليين من مختلف المدارس الفنية، بقيادة الدكتور عبدالعزيز الجندي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

وتقوم فكرة «اللقطة الواحدة» على النزول إلى شوارع مصر وحدائقها، وتوثيق المظاهر الأصيلة في الشارع المصري باستمرار.