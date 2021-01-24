قراصنة يختطفون سفينة تركية على متنها 19 بحارا ومقتل أحدهم

اختطف قراصنة سفينة حاويات تركية في خليج غينيا قبالة سواحل نيجيريا.

وتم اختطاف طاقم السفينة حيث كان على متنها 19 من أفراد الطاقم، وأفيد أن مهندس أذربيجاني الجنسية توفي في الهجوم.

وأطلقت تركيا عملية بحث عن السفينة المخطوفة.

أفادت الأنباء بحسب وكالة الأناضول التركية أن السفينة الحاويات تدعى «موزارت» لكنها ترفع علم ليبيريا، وتتألف بالكامل من طاقم تركي وأذربيجاني.

ويبلغ طول السفينة 222 مترًا وتنقل الحاويات من ميناء لاجوس النيجيري إلى ميناء كيب تاون في جنوب أفريقيا تحت إشراف القبطان التركي مصطفى كايا.

استنفرت تركيا جميع سفاراتها في غرب القارة الأفريقية، لإنقاذ طاقم سفينتها المختطفة، عقب مهاجمتها من قراصنة قبالة سواحل نيجيريا.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر دبلوماسية وفقا للوكالة، تحدث وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، مع قبطان السفينة الرابع فوركان يارين، وتلقى معلومات عن الحادث والوضع على متن السفينة التي يقتادها القراصنة.

كذلك أجرى الوزير التركي أيضا اتصالا هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف، لتقديم التعازي بوفاة أحد أفراد طاقم السفينة الأذربيجاني، متعهدا ببدء إجراءات نقله جثمانه فورا إلى بلاده عقب رسو السفينة.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطاقم المخطوف بأسرع ما يمكن وإعادتهم إلى منازلهم بسلام.

‏‎وأجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالين هاتفيين مع قبطان السفينة التركية المختطفة قبالة السواحل النيجيرية.

‏‎وقال موقع «تي أر تي» التركي، أن أردوغان أكد متابعته للحادث عن كثب وإصداره توجيهات إلى جميع المسؤولين لإنقاذ أفراد السفينة المختطفين.

وفي الشهور الأخيرة تحولت منطقة غرب أفريقيا الى بؤرة نشطة لأعمال القرصنة في ظل انشغال دول العالم بمواجهة جائحة كورونا التي عطلت العديد من المهمات العسكرية في أفريقيا.