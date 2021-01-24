أحمد صيام: مستعد أمثل بدون أجر.. وأعمالي الفنية فخر لأبنائي

قال الفنان أحمد صيام، إن علاقته بزملائه الذين اشترك معهم بالتمثيل تتسم بالمودة والألفة، ولكن هناك بعض الممثلين غيروا له بعض المفاهيم في التمثيل، مثل تامر حسني ومي عزالدين، وعزم على التشبه بهما، كما أنه يستمتع بالتمثيل مع الفنان أحمد عز وأحمد زاهر ومحمد رمضان وعمرو سعد، لافتا أن طيبة الفنان أمير كرارة الحقيقية تظهر على الشاشة، وكذلك أيضا عمرو يوسف ومحمود عبدالمغني.

صيام: أنا زي الإسفنجة بمتص من كل الأجيال

وأضاف «صيام»، خلال حواره في برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة «ten»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن صلاح عبدالغني قال له «نفسي أعرفلك جيل»، موضحا أن الفكرة هي التعامل بالعلاقة الإسفنجية وهو الامتصاص من كل الأجيال والتحدث معهم، لافتا إلى أن الفنان محمود مرسي هو الأقرب لقلبه، خاصة أنه كان من مدرسي التمثيل الجيدين جدا، فكان حريصا على الاستفادة منه بالقدر الأكبر.

أحمد صيام: أعمالي الفنية فخر لأبنائي

وأشار إلى أنه يعمل هذه الأعمال الفنية ليفخر أبناءه به بعد مماته، وأنه لم يندم على أي عمل قدمه، ولكن هناك بعض الأدوار قدم اعتذاره بسبب المعايير الأخلاقية، ورفضه لهذه الشخصية التي يقوم بتمثيلها، موضحا أنه في مسلسل «يونس ولد فضة» قام بالاعتراض على بعض المشاهد التي تتعارض مع شخصيته في العمل التمثيلي.

مش عارف بمثل ليه.. ولو عرفت مش همثل

وأشار الفنان أحمد صيام، أنه متفاجئ بجميع أعماله لتجاوزها 300 عمل، لافتا أن سببها هي المتعة في التمثيل، «الشهرة والفلوس مشغلونيش، واللي شاغلني متعة التمثيل على خشبة المسرح أو أمام الميكروفون الإذاعي، ولو مفيش شغل بشغل نفسي بالكتابة والمساعدة في الإخراج، ولما سألتني الفنانة الراحلة أماني ناشد: بتمثل ليه؟، قولتلها: مش عارف!..ولو عرفت مش همثل تاني».

بحب التمثيل ولو بدون أجر

وأوضح أن الغياب عن التمثيل لزيادة الأجر ليست من صفاته أو في ذهنه، ولكن في ذهنه التمثيل فقط ولو بدون أجر، منوها أنه طيلة حياته لا يحب مشاهدة أعماله أو إظهار أنه الأفضل، وهذا الأثر من الفنان محمود مرسي، لأنه لم يقم بمشاهدة أعماله فينقدها.