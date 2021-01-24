أحمد صيام: لا أكابر عند الخطأ وأتعلم من أولادي والممثلين الشباب

قال الفنان أحمد صيام، إن الخروج من دور إلى آخر يمثل ضغطا عصبيا في البداية، ولكن الاحتراف يساعد على الدخول والخروج من الشخصية بسرعة، لافتا أنه نشأ في أحياء مختلفة منها حي المنيل في مصر القديمة والسيدة زينب والمدبح وشبرا وحلوان والمعصرة، مشيرا أنه مؤمن جدا بمنهج «التجربة والخطأ»، ولا يكابر عند الوقوع في الخطأ، وأنه يتعلم من أولاده، ويتعلم من ممثلين أصغر منه في العمر ليتعايش مع الجيل الموجود، «لومشلتش الحزن جواك مش هتكبر».

رفضت فكرة الزواج حتى وصل سني 37 عاما

وأضاف «صيام» خلال حواره في برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة «ten»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه لابد من خروج الحزن داخل الإنسان ليستطيع العيش، مشيرا أنه كان رافضا لفكرة الزواج، وأنه تزوج عن عمر يناهز 37 عاما، ولكن النصيب كان ضد ما يريد، ومن أول لقاء طلب من حبيبته الزواج، على الرغم من أنه لا يعرف سببا لذلك سوى الحب والتآلف، ونسيانه فكره القديم، مبديا سعادته عندما يقول لأولاده «أنتوا أبوكم راجل محترم».

لا أحب مهنة مساعد المخرج

ولفت أنه لم يحب مهنة مساعد المخرج، وأنه عمل بها مرة واحدة فقط، لمساعدة محمود فوزي، واصفا إياه بأنه «مدرسة للتعلم»، وكان هدفه الأساسي هو التمثيل، لافتا أن مرحلة الإخراج كانت لتأهيله من الاستفادة من الممثلين في كيفية الإلقاء وكيفية التعامل مع جميع الأشياء من كاميرا وضوء.

الممثل الذي يتجه للإخراج فاشل في التمثيل

وأكد أن رغم حبه لمهنة الإخراج إلا أنه لم يقدر على مسئوليتها خاصة أن الممثل إذا اتجه إلى الإخراج يطلق عليه أنه «ممثل فاشل»، أما العيب الثاني فهو نسب نجاح العمل إلى الممثلين فقط، وعدم ذكر المخرج في شئ إلا عند فشله.