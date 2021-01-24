«راكبها عفريت».. عاطل بسوهاج يعترف بتفاصيل قتل زوجته: كانت هتموتني

وسط حراسة أمنية مشددة اصطحبت قوة أمنية من مباحث سوهاج بحضور عضو بنيابة مركز أخميم، المتهم بقتل زوجته لتمثيل الجريمة داخل منزله، حيث شرح المتهم أمام فريق المباحث والنيابة تفاصيل جريمته التي انتهت بقتل زوجته ذبحا، حيث مثل المتهم كيفية دخوله غرفة نومها وذبحها وهي نائمة وتهشيم رأسها على فراشها، مبررا ذلك بقوله أنه انتقم منها لكثرة معايرتها وتعمد إذلالها الدائم له؛ لكونه مديونا وعاطل عن العمل: «حولت حياتي لجحيم منها لله، كنت دايما هربان من البيت بسببها وكرهتها، وكنت كل يوم ادعي إنها تتصاب بمرض وتموت».

المتهم: حاولت قتلها مرة وفشلت

وخلال التحقيقات أقر المتهم، 36 سنة، أن حياته مع زوجته وصلت إلى طريق مسدود بعد أن تزايدت الديون عليه منذ نحو عامين، حيث كانت تتعمد إذلاله ومعايرته بكونه عاطل عن العمل ولا يستطيع الإنفاق عليها، مشيرا إلى أنه حاول قتلها خنقا في إحدى المرات لكنها أفلتت من يديه: «من وقتها وإحنا كل واحد بينام لوحده، هي كانت خايفة إني أموتها وأنا خايف إنها تموتني.. كانت مجنونة».

«قالت لي هاحبسك وإخواتي هيموتوك»

وأوضح المتهم أن خلافاته مع زوجته كانت تتفاقم باستمرار، خاصة بعد مطالبة أشقائها له بمبالغ مالية استدانها منهم وعجز عن سدادها وطلبت زوجته منه الطلاق: «وقالت لي هاحبسك بإيصالات الأمانة اللي مع إخواتي»، مشيرا إلى أنه خاف من السجن أو تعرض أشقائها له بالأذى فقرر الانتقام منها: «أنا كده كده كنت هتسجن أو هموت».

«ملبوسة وراكبها عفريت»

وعن يوم الجريمة قال المتهم إنها نسيت باب حجرتها مفتوحا فتسلل وهي نائمة وخنقها وذبحها وضرب رأسها في الحائط ثم توجه إلى مركز شرطة أخميم وأبلغ عن عثوره على زوجته مقتولة وأخبر المباحث أن زوجته: «ملبوسة وراكبها عفريت وأن مقتلها له علاقة بالسحر»، وتم تكثيف التحريات التي أكدت وجود خلافات ببين المتهم وزوجته ووجود سابقة لتهديدها بالقتل فتم تضييق الخناق عليه فاعترف بجريمته وتمت إحالته للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحسه 4 أيام على ذمة القضية.