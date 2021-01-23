من قتل عمر خورشيد؟.. 40 عاما على الجريمة الغامضة التي قيدت ضد مجهول

بالرغم من مرور 40 عامًا على رحيل الفنان عمر خورشيد، الذي يعد أحد أشهر الموسيقيين وعازفي الجيتار في تاريخ الفن المصري، إلا أن وفاته ظلت سنوات طويلة وحتى الآن لغزًا حيّر الكثيرين بسبب طريقة وفاته من خلال حادث أدى إلى مصرعه في الحال.

وتصدر اسم عمر خورشيد، خلال الفترة الماضية محركات البحث وأصبح «تريند» بسبب سعي المتابعين على السوشيال ميديا، لمعرفة تفاصيل الحادث المريع الذي تسبب في مصرع «خورشيد» في ذروة تألقه وتوهجه الفني وفي عِز شبابه خصوصًا وأنه لم يتجاوز الـ36 عامًا وقت وفاته، وإعلان شقيقه منذ أيام عن استقبال العزاء بعد 40 عامًا من الوفاة.

مديحة كامل تكشف عن مطاردة سيارة مجهولة تسببت في الحادث

قضية حادث مقتل عمر خورشيد والتي وقعت يوم 29 مايو عام 1981 وقيدت وقتها ضد مجهول، أحيطت بشائعات كثيرة منها تدخل بعض السياسين في تدبير هذا الحادث، ومنها سفره بصحبة الرئيس أنور السادات خلال توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل وقيامه بالعزف داخل البيت الأبيض، كذلك شائعة ارتباطه بابنة السادات الأمر الذي أغضب الرئيس منه، أو غِيرة شخصية من بعض الشباب الأثرياء العرب الذين سعوا للتخلص منه.

في ليلة الحادث وفي الساعات الأولى من صباح يوم جديد، أنهى عمر خورشيد، عمله بأحد الفنادق بالجيزة، وخرج بصحبة زوجته دينا من خلال سيارتهما، ومعهما الفنانة مديحة كامل، التي تبعتهما بسيارتها، وأثناء السير في شارع الهرم، طاردت سيارة مجهولة سيارة «خورشيد» وقام من بداخلها بتوجيه السباب وشتائم غير لائقة في حق خورشيد وزوجته، الأمر الذي استفز الموسيقار الشاب، وحدث ما يشبه مطاردة بالسيارات، حتى انحرف «خورشيد» بسيارته عن الطريق واصطدم بأحد أعمدة الإنارة، ومن شدة الارتطام وانقلاب السيارة أكثر من مرة، طار بجسده من الزجاج الأمامي لسيارته إلى الخارج، ومات في الحال بسبب قطع برقبته، حسب تصريحات مديحة كامل بعد الحادث.

دينا زوجة عمر خورشيد، والتي كانت بصحبته بالسيارة وقت الحادث، قالت في التحقيقات، وحسب تصريحاتها وقتها، إن أحد الأشخاص الذين كانوا في السيارة المجهولة، نزلوا منها وذهبوا إلى «خورشيد» بعد أن طار بجسده خارج السيارة للتأكد والاطمئنان أنه أصبح جثة هامدة، ثم فروا من مكان الحادث سريعًا، وأن نفس السيارة سبق وطاردتهما قبل الحادث بنحو 6 أشهر.

مها أبوعوف ليس مجرد حادث وسيظل لغزًا لن يُحل

الفنانة مها أبو عوف، والتي كانت موجودة وقت وفاة عمر خورشيد، تعد الزوجة الثانية له بخلاف «دينا»، قالت إن هناك علامة استفهام تحيط بحادث مقتله، وأنه ليس مجرد حادث، ولكن وراءه أمرًا غير مفهوم، «آلاف الشائعات اتقالت، منها أن مسئول كبير يقف وراء الحادث، وهذا أمر مستبعد وليس له علاقة بابنة الرئيس السادات»، مؤكدة أن لغز الوفاة مازال غامضًا وسيظل كذلك.