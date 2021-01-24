أسعار الذهب اليوم الأحد 24-1-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في محلات الصاغة والسوق المحلية، بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية وأسواق المال، اليوم الأحد 24 يناير، وذلك مقارنة بالأسعار التي وردت بنهاية تعاملات، أمس السبت، إذ شهد المعدن الأصفر استقرارًا في الأسعار ليستقر عند نفس النقطة التي وصل اليها مساء الجمعة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب لعيار 24 ، المعروف بالذهب البندقي بين 925 و927 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا بالسوق المصرية، بين 809 و811 جنيهاً.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 693 و695 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، الأحد، بين 6472 إلى 6488 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأحد

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الأحد الموافق 24 يناير، 938.48 جنيها، و59.69 دولارأمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 821.19 جنيها، و 52.23 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 703.87 جنيها و 44.77 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب سجّلت تراجعاً استقرارًا في الأسعار خلال تعاملات، أمس السبت، في الأسعار الموافق 23 يناير.

يذكر أن أسعار الذهب قد شهدت تذبذباً واضحاً على مدار العام الماضي 2020 بين الارتفاع والانخفاض، متأثرًة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.