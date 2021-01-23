استقرار أسعار الذهب في تعاملات سوق المال: عيار 21 بـ821 جنيه

سجلت أسعار الذهب في تعاملات، صباح اليوم السبت، استقرارا في أسواق المال بمصر، وسجل الذهب عيار 24، حوالي 938 جنيه، وسجل الذهب عيار 21 حوالي 821 جنيه مقابل 820 جنيه في تعاملات أمس الجمعة، وسجل الذهب عيار 18 حوالى 703 جنيه وهو نفس سعر أمس الجمعة، وسجل الجنيه الذهب 6570 جنيه.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يستقر سعر الذهب خلال الفترة الحالية خصوصا في ظل ملامح ظهور لقاء لفيروس كورونا المستجد، واستقرار سعر صرف الدولار.

الاستقرار في أسعار الذهب سيد الموقف

وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب تشهد استقرار حاليا، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالأسعار في المستقبل نتيجة لتشابك العوامل المحركة للأسواق، صعودا وهبوطا.

وقال شعيب، لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن تستقر أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن انتهت الانتخابات الأمريكية، واستقر جو بايدن في البيت الأبيض.

وأشار إلى أن هناك شبه توقعات بانكسار الموجة الثانية لفيروس كورونا، مما يعزز من استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن الاستثمار في الذهب حاليا مناسب لمن يبحثون عن الاستثمار متوسط وطويل الأجل، وليس عن المضاربة، منوها إلى أن الوقت الحالي مناسب للشراء لمن يريد الاحتفاظ بمدخراته لفترة تتراوح بين عام و3 أعوام، لكن المضاربة على الذهب حاليا تحمل قدرا كبيرا جدا من المخاطرة، نتيجة عدم وضوح الرؤية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الاتجاه العام للذهب هو الصعود وليس الهبوط، موضحا أنه على الرغم من كون الارتفاع الأخير في سعر الذهب طفيفا، لكنه يشير إلى استمرار الصعود في ظل حالة اللايقين المسيطرة على الأسواق.