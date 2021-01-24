مفاجآت في واقعة مدرسة الساحل: المتهمون اعتادوا ممارسة الرذيلة داخلها

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في القضية التي حملت رقم 8819 لسنة 2020 جنايات الساحل، والتي قيدت تحت رقم 1496 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، التي تضم 7 متهمين بتهمة ممارسة الرذيلة، أنهم حولوا مدرسة حدائق شبرا الإعدادية إلى وكر لممارسة الدعارة.

وأوضحت التحريات والتحقيقات أن قوات الشرطة ضبطت المتهمين أثناء ممارسة الرذيلة داخل المدرسة عقب انتهاء العام الدارسي، وحرزت رسائل جنسية وصور عارية أثناء الفحص والقبض على المتهمين.

حارس العقار حول المدرسة إلى وكر للرذيلة

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغا من مدير مدرسة حدائق شبرا الإعدادية، بأنه يشك في حارس المدرس ويشتبه فيه بتحويل المدرسة إلى مقر لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

بمجرد تلقي البلاغ، بدأ فريق من المباحث في إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن حارس العقار حول غرفتين في المدرسة إلى وكر لممارسة الرذيلة، وأن هناك غرباء سيدات ورجال وبعضهم موظفين بالمدرسة، يترددون على المدرسة في أوقات متأخرة عقب انتهاء الدراسة، وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة، وتوجهت قوة من المباحث وألقت القبض على المتهمين، أثناء ممارسة الرذيلة.

ضبط 7 متهمين في حالة تلبس

تبين من خلال الفحص والتحرى أن المتهمين «حمدي . ح - 58 سنة»، أمين عهدة بمدرسة شبرا الإعدادية، و«أميرة . ب - 29 سنة»، عاملة نظافة، و«أمل . ح - 35 سنة»، عاملة بمصنع، و«إنصاف.ع - 51 سنة»، عاملة، و«خلف .و - 46 سنة».. سائق، و«مازن. م - 55 سنة»، عامل، و«رفعت. ر - 52 سنة»، رئيس تمريض بمستشفى صحة نفسي حكومي، تم ضبطهم أثناء ممارسة الرذيلة، وتحريز هواتف المتهمين المحمولة وتبين أن هناك رسائل جنسية وصور عارية لبعض المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة، وتبين أنهم يقومون بممارسة الأعمال المنافية للآداب منذ فترة زمنية كبيرة.

تحريات المباحث تؤكد قيام المتهمين بممارسة الرذيلة داخل المدرسة

تسلمت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة التي أكدت اعتياد المتهمات من الثانية وحتى الرابعة ممارسة أعمال الدعارة، وقيام المتهمة الأولى بتوفير مرافق المدرسة - محل الواقعة - لممارسة نشاطهم الإجرامي، كما تبين أن المتهمين من الرابع وحتى السابع، هم من راغبي المتعة واستغلوا جميعا مرافق المدرسة في ممارسة أعمال الدعارة مع علمهم بصفة المتهم الأول، وعقب تسليم تحريات المباحث، أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية.